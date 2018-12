Spremni smo zadesi li Dinamo kakva nemoralna ponuda

Zadnjeg njegova radnog dana 2018. godine sjeli smo s trenerom Dinama Nenadom Bjelicom, uz kavu i vrlo opušteni razgovor podvukli smo crtu pod ovu godinu. Definitivno nogometnu, nakon što je Hrvatska osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu, Bjelica je s Dinamom nakon 49 godina osigurao europsko proljeće. A u tom velikom podvigu plavih veliku je ulogu imao Bjelica, koji sada ide na zasluženi godišnji odmor.

Kako je ići na godišnji odmor s tim proljećem, s lijepom bodovnom prednošću u prvenstvu, s osiguranim polufinalom kupa?

– Dodao bih da je još i kao šlag pobjeda u zadnjem kolu nad Hajdukom, lijepo je s takvom pobjedom otići na odmor, pogotovu jer je riječ o velikom našem rivalu, to nam daje mir i s optimizmom možemo gledati na proljeće. Jednako tako važno nam je na kraju prošle sezone bilo pobijediti u finalu kupa, s tom pobjedom nad Hajdukom imali smo mi za stvaranje momčadi. Uz sve što smo ostvarili ove godine, ta nam pobjeda sad daje ugodne božićne i novogodišnje praznike – počeo je Bjelica.

Rekli ste nam da je iza vas jako naporna godina, kako privatno tako i poslovno.

– Bila je naporna, prvih pet mjeseci u Poljskoj je bilo dosta stresno, borba za naslov prvaka, na kraju sam dobio otkaz. Pa sam se selio iz Poznanja u Klagenfurt u kojem živim, da bih za samo pet dana dobio poziv iz Dinama. Praktički nisam uspio ni raspakirati stvari, a već sam bio u Zagrebu. Obitelj je tu odigrala veliku ulogu, moja supruga i djeca su sve organizirali, selili me iz Poljske u Austriju pa u Zagreb. Tako da je osim sportskih izazova koje sam imao i privatno bilo naporno za cijelu obitelj. Ali, ta teška i uspješna godina je iza nas. Na kraju je sve odlično, sretni smo da smo puno više zajedno. Na početku godine to mi je i bila želja, da budem više s obitelji. Jer, dok sam bio u Poznanju, viđali bismo se svaka dva tjedna za vikend, a ovdje se tjedno vidimo po tri-četiri dana. To je velika razlika, ja sam obiteljski čovjek i želim biti uz suprugu i svoju djecu dok odrastaju i sad to u Dinamu imam te sam apsolutno sretan.

Više obitelj dolazi u Zagreb ili vi idete u Klagenfurt?

– Oni više dolaze u Zagreb, ja ne mogu zbog obveza. Imali smo taj ritam utakmica u svaka tri-četiri dana. Znao sam “ukrasti” dan kad imamo trening ujutro, a sljedeći dan popodne, pa onda skočim do njih. No, oni bi spojili od ovdje svoj boravak od četvrtka do nedjelje kad smo imali europske utakmice. Išli su na sve naše europske utakmice, od Berna, Trnave, Bruxellesa, Istanbula, sve su utakmice gledali. Ja sam od ljeta bio sve zajedno možda desetak dana u Klagenfurtu.

Objasnili ste zašto je bila teška godina, no vjerojatno biste takvu godinu rado ponovili?

– Apsolutno! Sportski je bila izuzetno uspješna iako su mi u Lechu presudila dva tjedna. Dva tjedna prije otkaza bili smo prvi, na kraju sam ispao žrtva svojih dobrih rezultata i nakon tri poraza dobio sam otkaz. Ali, za mene je i rad tamo bio uspješan. A sve ovo poslije u Dinamu je bilo odlično. Od preuzimanja momčadi, osvajanja kupa u kojem sam imao neki svoj udio i sve ovo što je došlo poslije je bilo sjajno i ispunjava me ponosom. I što se mene tiče, može se ponoviti u 2019. godini.

Lako je sad pitati, no jeste li mogli očekivati ovakve rezultate s Dinamom?

– Ma teško je reći da sam očekivao da će biti sve baš ovako idealno. No, vjerovao sam da možemo biti uspješni i znao sam da je jedini način da budemo uspješni – stvoriti momčad.

To smo uspjeli, 25, 26 igrača je stalno bilo u rotaciji. Nema drugog načina. Znate, kad odigrate utakmicu s Fenerbahçeom, u četvrtak se potrošite fizički i emocionalno, a za tri dana igrate prvenstvo protiv možda nekog neatraktivnog suparnika, pred 1500 ljudi. No, imali smo širinu kadra i svi su dečki sjajno odgovorili na ono što smo tražili. Zbog dobrih rezultata u Europi nisu patili ni prvenstvo ni kup. Za razliku od vremena dok sam bio u bečkoj Austriji, tada smo bili dobri u Europi, a patili u prvenstvu zbog malog kadra. Evo, sad Rapid ima dobre europske rezultate, a pati u prvenstvu, dobio je šest komada od Austrije.

Očito ste vjerovali i u momčad i u sebe kad ste u ugovor stavili dobivanje premije samo ako uđete u europsko proljeće.

– Istina je da mi je to u ugovoru. Od prvog dana sam vjerovao. Ja si uvijek postavljam maksimalne ciljeve, mislim da je to potrebno da bih dostigao najveću moguću razinu. Bili smo fokusirani za svaku prvu sljedeću utakmicu i to nam je donijelo ovakav rezultat.

Na ljetnim pripremama tek ste slagali momčad, sad u zimskima imate priliku za usavršavanje. Na čemu ćete raditi?

– Na svim segmentima igre jer se u svemu možemo poboljšati. Držim da smo u igri kad nismo u posjedu lopte bili vrlo kvalitetni, jako smo malo golova primili i u Europi i u prvenstvu, cijela momčad je pokazala defenzivnu stabilnost, cijela je ekipa branila. Sigurno su moguća poboljšanja kad smo u posjedu lopte. Za to nam treba vremena. Kod defenzive je dovoljno igračima reći što od njih očekujete i natjerate ih da budu odgovorni. To smo napravili, ali za ofenzivu su potrebni automatizmi koje moraš trenirati, raditi na njima, a mi za to nismo imali vremena. Dobili su igrači neke zadatke, upute o tome što želimo i ispunjavali su to, ali fali tu još dosta rada.

Jedno klasično pitanje s obzirom na značajnu bodovnu prednost Dinama iako znamo odgovor – je li prvenstvo gotovo?

– Ne! Imamo iskustvo iz prošle godine, bit će gotovo tek kada matematički bude gotovo. Mi ćemo biti fokusirani na prvu sljedeću utakmicu, na Rudeš. Puno je bodova u igri, a prošle se zime imao 12 bodova prednosti pa je na kraju bilo “knap”, a igramo dvaput s Rijekom, Osijekom, Lokomotivom, pa Hajdukom i Goricom, to su sve momčadi koje te mogu pobijediti. No, vjerujem da ćemo odigrati bolje proljeće u novoj godini nego što je to bilo u proljeće ove godine.

Kako ćete provesti godišnji?

– Na skijanju, idemo u Madonnu di Campiglio, koji put ću se spustiti, malo u wellness, odmor i sve ono što me opušta uz moju suprugu, dva sina i mog psa.

Pas isto skija?

– Pas još ne skija, ali koliko je pametan, možda i to nauči. I ljetos smo imali lijepi odmor od dva-tri tjedna, ali bilo je puno posla. Puno sam bio na telefonu s Dinamom oko stvaranja momčadi, puno sam razgovarao s ljudima iz kluba, tako da je taj odmor bio i nije bio odmor. Sad u zimi očekujem ipak mirnije dane jer mislim da neće biti puno promjena u našoj momčadi.

Koliko se možete isključiti od Dinama dok ste na odmoru?

– Ma teško se možeš odmaknuti, inače se teško isključujem, ali ni ne želim. Uvijek sam na telefonu kad me trebaju ljudi iz kluba jer puno se toga telefonski može riješiti, dogovoriti i ja sam uvijek na raspolaganju. U ovom poslu nema isključivanja telefona, morate 24 sata biti dostupni.

Volite li taj posao?

– Obožavam. I što više odgovornosti, to bolje za mene. Volim biti odgovoran, volim voditi svoju momčad, volim ovaj posao, ljude s kojima radim i uživam.

Rekli ste da si postavljate ciljeve, proljeće ste ostvarili s Dinama, što je sada cilj?

– Ostvarili smo cilj jeseni, a sad na proljeće je jasno da je cilj osvojiti prvenstvo i kup. A u Europi dogurati što dalje, ne želim reći još jedno ili dva kola, probat ćemo otići što dalje. Izvukli smo Viktoriju Plzen, rekao sam da su oni blagi favoriti, da njihov trener radi odličan posao i treba mu zapljeskati, a ja se nadam da će oni nama zapljeskati za prolaz.

Što biste voljeli zaboraviti iz 2018.?

– Hmmm, dobra je bila godina pa moram razmisliti. No, vjerojatno taj na kraju ipak neuspjeh u Lechu, svim srcem sam želio osvojiti naslov prvaka, ali dogodile su nam se tri lošije utakmice koje smo kod kuće izgubili. A prije toga godinu dana nismo doma bili poraženi. Tako se valjda moralo dogoditi, da nije onda, ne bih danas bio u Dinamu, haha.

Dinamo je uvijek živio od prodaje igrača, bojite li se da biste mogli ostati bez nekoga, jeste li dobili nekakve naznake iz kluba?

– Ne, nitko iz kluba ništa takvog mi nije iskomunicirao za nekog igrača. No, prodaja je neminovnost svih hrvatskih klubova, prodamo li nekoga, bit ćemo spremni i reagirati, dovesti kvalitetnog igrača za tu poziciju.

Imate li već ‘snimljene’ alternacije za određene pozicije?

– Pa imamo, cijelo vrijeme komuniciramo, gledamo jer moramo biti spremni ako netko ode. I da, ima zanimljivih igrača iz hrvatske lige koji mogu biti zanimljivi, ima stranaca i baš gledamo za sve pozicije jer nikad ne znamo tko od naših može dobiti nemoralnu ponudu – zaključio je Bjelica.

Što je na vas u ovoj polusezoni ostavilo posebni dojam?

– Moji igrači, entuzijazam s kojim su igrali, s kojom voljom, njihovo ponašanje. Sve ovo vrijeme nismo imali niti jedan, ni minimalni problem, ni međuljudski ni bilo kakav unutar momčadi, teke neke sitnice koje nisu vrijedne spomena. Suživot je bio intenzivan, a mi u tom suživotu nikakvih problema nismo imali. Impresionirao me način na koji su igrali, kako su se borili, kako su radili i ponašali se na terenu i izvan njega, na putovanjima. Svugdje su pokazali da su vrhunski profesionalci. To me posebno veseli. Radio sam Italiji, Austriji i to su neki drugi mentaliteti, pa mi kažu da s našim igračima moram drukčije, da ih neću imati pod kontrolom. A baš suprotno od onoga što su mi govorili dočekao sam ovdje, apsolutno profesionalne igrače.

A mi mu želimo da i u 2019. bude barem jednako uspješan kao u ovoj. Tada će, osim njega, biti sretni i svi navijači Dinama.