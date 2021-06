Sprema se invazija hrvatskih navijača na Kopenhagen, interes je ogroman!

Nehumani navijački uvjeti – na takve su hrvatski navijači naišli u grupnoj fazi Eura. Gostovanja vatrenih u Škotskoj i Engleskoj za mnoge su bili nemoguća misija. Tražila se tamo karantena od 10 dana, a sve kako bi se pogledala jedna utakmica. Zid je to koji mnogi fanovi hrvatske reprezentacije nisu mogli preskočiti. No, prolazak u osminu finala otvorio je druge prozore. Kakvo je stanje s ulaznicama i što i kako dalje, pitali smo u udruzi Mi Hrvati.

U žutoj smo zoni

– Sve one koji su i prije ostvarili prednost pri kupnji ulaznica Uefa će obavijestiti – od srijede u ponoć pa u iduća 24 sata. Svi oni koji su imali ulaznice Follow my team imat će prednost pri kupnji ulaznica za ovu fazu izvan grupne. I svi koje je HNS odredio da su bili u prednosti zbog dosadašnjih odlazaka po prvenstvima imat će pravo prednosti pri kupnji. Ponovno dolaze i oni koji su prije imali ulaznice, a to je oko 10, 20 tisuća ljudi. Imat ćemo sada nekoliko sektora na stadionu – navijački, gdje će biti tri, četiri tisuće naših navijača. Ja apeliram na one koji su Hrvati, a imaju druga državljanstva, njemačko, BiH ili slično da se kandidiraju za opći sektor koji nije navijački kako bi se i on popunio. Bilo bi dobro da iskoristimo prijateljstva i poznanstva po svijetu da nas tako bude što više – kaže nam Željko Bulić, predsjednik Izvršnog odbora Udruge.

Recimo da udruga Mi Hrvati nije bila prijavljena kao službena navijačka udruga za Euro tako da sve u vezi s ulaznicama ide preko Uefe. Detalji oko kupnje mogu se pronaći i na stranicama HNS-a.

Na stadionu u Kopenhagenu, gdje će Hrvatska igrati osminu finala, do sada je bilo dopušteno 25.000 ljudi na tribinama.

– Trebalo bi i sada biti tako. No, vidjeli smo da su Danci, kada su bili domaćini protiv Rusije, pustili su i više od 30.000 ljudi, barem je tako izgledalo. Hoće li biti tvrdi ili meki po tome pitanju, ovisi o njima. Hrvati će u navijačkom sektoru imati do četiri tisuće ulaznica, a za ostali dio moramo biti domišljati da dođemo do njih.

Kakav je interes za ulaznice sada?

– Interes je golem, u ovom trenutku imamo sedam propuštenih poziva.

Kakvo je stanje s Danskom i mjerama oko koronavirusa? Na što navijači moraju obratiti pozornost?

– U žutoj smo zoni. Oni koji su se cijepili i prošlo je 14 dana od drugog cijepljenja ne moraju raditi nikakve testove. Oni koji nisu cijepljeni moraju raditi test pri dolasku u Dansku. Karantene nema.

Koliko su hrvatskom nogometu nedostajali navijači i obratno u grupnoj fazi?

– Trener Dalić je zahvalio kada smo poslali podršku kao Udruga prije utakmice. To ih je oplemenilo prije utakmice. Treba dati malo podrške. Dalić je istaknuo da nedostaju navijači, a i oni nedostaju nama. Drukčije Hrvatska igra kada se čuje huk s tribina. Sada kada se mi pokrenemo na tribinama, sve je moguće. Atmosfera u Kopenhagenu će biti sjajna, hrvatski navijači će se čuti. Ja isto idem tamo, to smo svi čekali. Ovo je od Engleza i Škota bilo namjerno jer su bili domaćini pa da nemaju konkurenciju na stadionu. Naših je bilo jako, jako malo. No, tako 10 dana karantene staviti, nije humano, godi samo domaćinima. Pa ne može netko na poslu uzeti godišnji od 10 dana i biti tamo u karanteni da bi pogledao jednu utakmicu – kaže nam Bulić pa dodaje:

Spremaju se i čarter letovi

– Teško nam je bilo gledati vatrene kako igraju bez potpore, ali izborili su se. Tražili smo da grizu teren 90 minuta, to su i napravili. Mi smo obećali invaziju na Kopenhagen i tako će i biti – zaključio je pa dodao i kako se za odlazak na osminu finala spremaju i čarter letovi.

– Organiziramo i čarter letove iz Zagreba, no čekamo da vidimo kakve ćemo avione dobiti, koliko će biti mjesta, da znamo kakve će biti cijene. Nije to sve lako organizirati.

>> Pogledajte slavlje naših navijača u Zagrebu