ZA TOLERANCIJU

Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj dodijelio priznanje Dinu Rađi

Na današnji dan 1967. rođen je košarkaš Dino Rađa, osvajač dvije olimpijske medalje
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
30.11.2025.
u 07:00

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima, sportašicama, sportašima i sportskim radnicima, koji su pridonijeli promicanju sporta i koji su tijekom svoga života i svoje sportske karijere zagovarali toleranciju, nenasilje i ravnopravnost u sportu i društvu.

Dino Rađa, proslavljeni hrvatski košarkaš, dobitnik je ovogodišnje Nagrade za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije Vladimir Beara. Nagrada nosi ime najboljeg nogometnog vratara na ovim prostorima legendarnog Vladimira Beare, a ustanovljena je početkom listopada 2022. godine od Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj s ciljem promicanja borbe protiv govora mržnje, diskriminacije i nasilja prema različitim etničkim skupinama, ravnopravnosti, tolerancije i multikulturalnosti.

Premijerna Nagrada urečena je velikom čovjeku i treneru Miroslavu Ćiri Blaževiću, u Hrvatskom novinarskom domu, 16. 12. 2022. u Zagrebu. Drugi laureat bio je najuspješniji vaterpolski trener i izbornik svih vremena Ratko Rudić, do je treći laureat, prošle godine, bio Nenad Šoštarić, hrvatski rukometni trener. 
tolerancija Dino Rađa

Avatar Ivan Grozni
Ivan Grozni
08:29 30.11.2025.

Ne razumijem kakve veze utemeljitelji nagrade imaju sa tolerancijom , mirom …

KR
Kružić
08:06 30.11.2025.

Kakav oksimoron, Srbi i tolerancija..

SA
Samobor
07:47 30.11.2025.

Bio i ostao Jugoslaven.

