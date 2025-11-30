Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj dodijelio priznanje Dinu Rađi

Dino Rađa, proslavljeni hrvatski košarkaš, dobitnik je ovogodišnje Nagrade za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije Vladimir Beara. Nagrada nosi ime najboljeg nogometnog vratara na ovim prostorima legendarnog Vladimira Beare, a ustanovljena je početkom listopada 2022. godine od Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj s ciljem promicanja borbe protiv govora mržnje, diskriminacije i nasilja prema različitim etničkim skupinama, ravnopravnosti, tolerancije i multikulturalnosti.

Nagrada se dodjeljuje istaknutim pojedincima, sportašicama, sportašima i sportskim radnicima, koji su pridonijeli promicanju sporta i koji su tijekom svoga života i svoje sportske karijere zagovarali toleranciju, nenasilje i ravnopravnost u sportu i društvu.

Premijerna Nagrada urečena je velikom čovjeku i treneru Miroslavu Ćiri Blaževiću, u Hrvatskom novinarskom domu, 16. 12. 2022. u Zagrebu. Drugi laureat bio je najuspješniji vaterpolski trener i izbornik svih vremena Ratko Rudić, do je treći laureat, prošle godine, bio Nenad Šoštarić, hrvatski rukometni trener.