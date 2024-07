'Spavao sam par sati i odmah otišao za Pulu. Nije mi bilo lako, ali tu priliku nisam htio propustiti'

Francisco Cerundolo novo je ime na popisu osvajača Umaga. U finalu 34. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, 25– godišnji Argentinac s 2:6, 6:4, 7:6 (5), nakon tri sata vrhunskog tenisa, svladao je Talijana Lorenza Musettija i tako došao do trećeg naslova u karijeri, drugog na zemlji. Također, postao je treći Argentinac s naslovom u Stella Marisu, nakon što su prije njega kao pobjednici odlazili Guillermo Canas (2004.) i Guillermo Coria (2005.). Dan ranije, u polufinalu, Cerundolo je izbacio prvog nositelja, Rusa Andreja Rubljova, pa je na ovaj način postao treći tenisač ove godine koji je osvojio turnirski naslov pobijedivši na putu do titule oba vodeća nositelja. U Umagu se to dogodilo treći put, nakon Felixa Mantille 1997. i Pabla Cuevasa 2014. godine.

Izgubio sam od prijatelja

– Moja je greška što nisam zadržao razinu iz prvog seta. Imao sam u trećem prilike, a tie-break je poput ruskog ruleta, može otići na bilo koju stranu. Ako ništa drugo, izgubio sam od prijatelja – rekao je Musetti.

Ni Cerundolo ni Musetti nisu imati vremena za proslavu odličnog rezultata u Umagu, jer su već jučer igrali mečeve prvog kola na olimpijskom turniru u Parizu.

– Spavao sam tri, četiri sata pa sam išao na avion u Pulu. Nije mi bilo lako, ali nisam želio propustiti priliku da igram za svoju zemlju na Olimpijskim igrama – rekao je Cerundolo.

Hrvatski tenis imao je četiri predstavnika, ali samo je Matej Dodig ostvario pobjedu i plasirao se u drugo kolo, gdje je kasnije izgubio. Mili Poljičak, Luka Mikrut i Duje Ajduković ispali su u prvom kolu. Posljednje finale hrvatski tenis u Umagu imao je 2012. godine, kada je Marin Čilić pobijedio u finalu Španjolca Marcela Granollersa.

– Moram biti zadovoljan. Pokazao sam dobru razinu i najvažnije je da sam sebi pokazao da mogu igrati s ovakvim igračima. Nije ogromna razlika, samo moram raditi, vjerovati svom timu i mislim da ću uskoro moći još bolje parirati ovakvim igračima. Prezadovoljan sam. Hvala Tomislavu Poljaku, direktoru turnira, što mi je dao priliku i pozivnicu. Drago mi je da ima jako puno mladih hrvatskih igrača, guramo jedan drugoga iz tjedna u tjedan i stvarno je ovo velika motivacija za dalje – rekao je Matej Dodig.

Sve mečeve naših tenisača, ali naravno i većinu ostalih, s tribina je pratio Goran Ivanišević.

– Rekao sam i prije turnira da je ovogodišnji turnir jedan od najboljih u povijesti. Šteta što je u posljednji trenutak zbog ozljede odustao Rune. Finale je bilo za pamćenje, ne sjećam se da se ijedno ranije finale ovako dugo igralo – rekao je Ivanišević. Španjolci su uvjerljivo najuspješnija nacija na umaškom ATP turniru, jer je u dosadašnja 34 izdanja 11 puta pobjednik dolazio iz te države, a čak je pet puta pobjednički trofej osvajao rekorder Carlos Moya. Uz Moyu, umaški pobjednici iz Španjolske bili su još: Alberto Berasategui (1994.), Felix Mantilla (1997.), Fernando Verdasco (2008.), Juan Carlos Ferrero (2010.), Tommy Robredo (2013.) i Carlos Alcaraz (2021.).

Dva Španjolca u tri finala

Hrvati i Španjolci jedine su dvije nacije čiji su predstavnici međusobno igrali u finalu. Goran Prpić pobijedio je Gorana Ivaniševića u borbi za prvi umaški trofej 1990., a dvojica Španjolaca igrala su u tri finala: Carlos Moya je 1996. pobijedio Felixa Mantillu, a on je godinu poslije osvojio naslov svladavši Sergija Brugueru, da bi 2002. Moya osvojio svoj treći naslov pobjedom protiv Davida Ferrera.

U najdužem finalu u povijesti ITF Wheelchair Croatia Opena Umag by HEP, koji je trajao tri sata i deset minuta, titulu je osvojio Korejac Sung-Bong Han, 54. tenisač svijeta i treći nositelj turnira. U finalu koje se odigralo na terenu Studenac Arene u Stella Marisu, a čiji je nagradni fond 3000 dolara, Han je pobijedio sunarodnjaka, Sang-Ho Oha rezultatom 6:7 6:2 7:6.