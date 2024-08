Španjolci pišu nove hvalospjeve za Modrića. Pročitajte što kažu o hrvatskoj legendi

Real Madrid nastavlja svoju krizu na gostujućem terenu. Nakon 1-1 protiv Mallorce, istim rezultatom završila je i utakmica protiv Las Palmasa. Moleiro je već u petoj minuti zabio za vodstvo domaćih, a Vinicius je izjednačio iz penala u 69.

Real se s pet bodova nalazi tek na četvrtom mjestu ljestvice s četiri boda manje od prvoplasirane Barcelone koja jedina ima stopostotan učinak, a ispred su još Villareal sa sedam i Celta sa šest bodova. Ozljedama Camavinge i Bellinghama, mjesto u prvom sastavu konačno se otvorilo i Luki Modriću koji je na terenu proveo 64 minute kad ga je zamijenio Arda Guler. Ubilježio je 41/47 u točnim predajama lopte, tri od pet točnih centaršuteva i dvije od tri točno predane duge lopte. Kreirao je jednu veliku priliku i imao četiri ključna dodavanja.

Modrić je po izlasku s terena ponovno dobio ovacije s tribina, a ni Marca nije zaboravila na njega ponovno ga pohvalivši, ali i iskritiziravši njegovu igru: "Od ovacija do ovacija, to je život Luke Modrića. Vjerojatno ih je jedva doživio na stadionu Gran Canaria jer je napustio teren dok je njegova momčad gubila i igrala loše, a on je bio daleko od svojih najboljih izvedbi."

Ipak, As je prokomentirao samo njegovu izvedbu na terenu, a dodijeljene riječi također nisu baš pohvalne:

"Bio je izgubljen u prvom poluvremenu zbog taktičke konfuzije u kojoj se momčad našla. Bio mu je to prvi start sezone. U drugom poluvremenu je pokušao povući napad Reala, ali nije uspio povezati napadački trojac".