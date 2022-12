Šoštarić: Ovo rade samo velike ekipe, a mi se još ne možemo hrvati s najvećima

Rukometašice zagrebačke Lokomotive u susretu 9. kol skupine B Lige prvakinja u nedjelju će u dvorani Sutinska vrela ugostiti francuski Metz. Lokomotiva je u svih svojih prvih osam nastupa izgubila uz razliku pogodaka -98, dok je Metz trenutačno vodeći u skupini sa 13 bodova.

>> VIDEO: Izjava izbornika Hrvoja Horvata na okupljanju rukometne reprezentacije uoči kvalifikacija za EP 2024.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je njihov prvi susret u Metzu prije nešto manje od dva mjeseca završio pobjedom francuske ekipe 38-13 jasno je kako trener hrvatskih prvakinja Nenad Šoštarić uoči ovog susreta očekuje tek da njegove igračice pokažu koliko su naučile iz dosadašnjih utakmica u najjačem klupskom natjecanju.

- Metz je ekipa koja ima kontinuitet. Organizacijski kontinuitet, kontinuitet igranja u Ligi prvakinja, kontinuitet vrhunskih trenera. Prošle su godine igrale i na 'Final Fouru' Lige prvakinja. Ove su sezone pobijedile Gyor u Gyoru, a to rade samo velike ekipe. Mi smo na utakmici u Metzu očito bili vrlo impresionirani i odigrali utakmicu koja nam nije bila na čast. Mi odrastamo i učimo iz utakmice u utakmicu, pa nam je i u nedjelju cilj pokazati koliko smo naučili u protekla tri mjeseca igranja Lige prvakinja - rekao je pa dodao:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 12.03.2022., Dom sportova, Zagreb - Prva Hrvatska rukometna liga zene, 17. kolo, RK Lokomotiva - RK Podravka. Tena Japundza Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

- U ta tri mjeseca, uz mjesec dana pauze za Europsko prvenstvo, odigrali smo 17 službenih utakmica i proputovali cijelu Europu. Sve je to velika škola i poticaj našim igračicama da budu bolje, ali i one će kroz ovakve utakmice shvatiti da vrijede i da mogu igrati i s najboljima ako odigraju najbolje što mogu. Mi u ovom trenutku nismo kompetitivni najboljim europskim klubovima, ali želimo to jednom biti - kazao je Šoštarić.