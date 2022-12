Šoštarić: Oni su favoriti, Babić: Bit ćemo spremni za njihov stil igranja

Veliki hrvatski ženski rukometni derbi odigrat će danas (dvorana II Doma sportova u 17.30 sati) Lokomotiva i Podravka Vegeta. Nakon osam kola oba sastava imaju stopostotan učinak. Bit će to revija reprezentativki. Na jednoj strani lokosice Burić, Malec, Posavec, Japundža i Birtić, a na drugoj Bešen, Zadravec, sestre Kalaus, Šenvald, Barišić i Šimara. Bila bi tu još i Tena Petika, ali je igračica Lokomotive ozlijeđena.

Napredak kroz Ligu prvakinja

– Pet njihovih igračica prve postave igralo je u Lokomotivi u posljednje dvije godine. Dakle, dobro ih poznajem jer sam ih trenirao. Podravka je veliki favorit u ovom susretu. Uostalom, pobijedili su nas uoči sezone u prijateljskom susretu s velikom razlikom. Naravno, napravit ćemo sve kako bismo pružili što jači otpor. Prvi put ću u službenoj utakmici igrati protiv Željka Babića koji se ove sezone prvi put okušao kao trener ženske ekipe – rekao je Nenad Šoštarić.

Lokomotiva je imala manji dan za pripreme ove utakmice.

– Da, mi smo igrali u subotu u Danskoj, a oni u petak kod kuće. Drugim riječima, ni nisu morali putovati i imali su više dana za trening – istaknuo je Šoštarić.

Njegov kolega Babić dodao je:

– Lokomotiva je i napredovala u Ligi prvakinja, to je sigurno, a mi smo pokušali održavati našu formu prijateljskim utakmicama i ove dvije utakmice koje smo nedavno odigrali. Vjerujem da je malo drugačije jer postoji respekt između ove dvije ekipe, rivalstvo, to je jedan dinamičan derbi. Lokomotiva ima svoju prepoznatljivu igru koju izbornik gaji već dulje vrijeme, a mi ćemo biti spremni za taj stil igre koji će oni igrati. Uvijek je lakše osvojiti nego obraniti. Ja znam da je i izbornik pod pritiskom jer mora braniti titulu, a i za igračice je to važno, jer su prvakinje Hrvatske i igraju Ligu prvakinja. One su te koje nešto moraju braniti i dokazati da su bolje od nas, a to nije lako. One su sigurno pod većim pritiskom.

Andrea Šimara dobro poznaje svoje dojučerašnje kolegice.

– Ekipa nije ista, ali trener Šoštarić iz godine u godinu naglašava taj sustav odigravanja dobre obrane i ne sumnjam da su se i ove koje su se priključile, prilagodile. Tu je i Stela kao motor ekipe, dobra golmanica, Ines Lisjak se vratila. Dosta je tu reprezentativki, ali mi ćemo dati sve od sebe da tu utakmicu pobijedimo i, na kraju krajeva, želimo uživati u samoj igri i veseliti se te bodriti jedni druge – rekla je Šimara.

Sesvećani izvukli Talijane

Sara Šenvald prvo je igrala za Podravku pa za Lokomotivu i sada se ponovno vratila u Podravku.

Iskusila sam obje strane i puno je ljepše biti na pobjedničkoj strani. One su se u ovoj utakmici nametnule kao favoriti jer brane naslov, a mi se borimo da ga vratimo u Koprivnicu. Naše snage dolaze iz našeg zajedništva, odnosa i vrijednosti koje mi gajimo u ovom klubu. Vjerujem u nas i da smo dovoljno kvalitetna ekipa da možemo ostvariti svoje ciljeve. Ta utakmica je sama za sebe posebna i iziskuje puno borbenosti i srčanosti i mislim da će to presuditi – istaknula je Sara.

Rukometaši Sesveta saznali su suparnika u osmini finala Europskog kupa – igrat će protiv talijanske momčadi Fasano. Prvi susret je u gostima 10. ili 11. veljače 2023. godine, a uzvrat tjedan dana poslije u Sesvetama.

– Vjerujem da smo bolji – napomenuo je Silvio Ivandija, trener Sesveta.