Šokantna ispovijest poznate sportašice: Suprugu sam rekla da ne želim živjeti i da nisam pri sebi

Bivša UFC-ova borkinja 27-godišnja Paige VanZant je prije godinu dana potpisala ugovor s Bare Knuckle Fighting Championship promocijom.

Amerikanka je imala već dva meča u boksu bez rukavica i oba je izgubila, u veljači protiv Britain Hart, a prije nekoliko tjedana od nje je bolja bila Rachael Ostovich, piše Croring.

Posebno teško je proživjela posljednji poraz protiv Rachael, brzo je napustila borilište, ali i dvoranu, nije bila raspoložena ni za kakvu izjavu. Na svom video blogu otkriva kroz kakvu je traumu prošla nakon meča.

– Kada sam napustila ring, nisam otišla u svlačionicu nego odmah na parkiralište. A onda sam se dobro isplakala. Suprugu sam otkrila kakve imam probleme i kako nisam baš pri sebi. Rekla sam mu kako više ne želim živjeti, da sve ovo više nije za mene. Bila sam razočarana i bilo je jako teško. Svi očekuju da izgubim – kazala je Paige VanZant i nastavila:

– Imam osjećaj kako me ljudi drugačije gledaju i prema meni nemaju poštovanja. Nevjerojatno je koliko netko može mrziti nekoga, nije mi jasno zašto. Ponosna sam na sebe jer sam dobra osoba. Mislim da je to najvažnije. Nikada ne govorim loše stvari o svojim protivnicama, niti pričam negativne stvari o njihovom karakteru. Nikada ne možete znati kako se neka osoba osjeća u tom trenutku.

Paigein suprug Austin Vanderford (11-0) uspješan je u Bellatoru, a njegov sljedeći nastup bit će protiv Gegarda Mousasija za pojas prvaka srednje kategorije.

– Ponekad je teško u braku između Austina i mene, on stalno pobjeđuje, a ja stalno gubim. No njegov uspjeh je jedino što me pokreće, jer imam osjećaj da zajedno pobjeđujemo. Njegova iduća borba bit će za pojas, a ja znam da će pobijediti. Znam koliko će nam to značiti i tako sam sretna i ponosna na njega. Sada se mnogo bolje se osjećam – podvukla je Paige VanZant.

