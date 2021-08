Za hrvatskim su se autobusom svi okretali, a kroz Srbiju imao i policijsku pratnju

Hrvatski odbojkaši pripremaju se u Osijeku za Europsko prvenstvo koje će početi početkom rujna. Nakon napornih priprema i treninga koje im svakodnevno servira izbornik Emanuele Zanini, odbojkaši su dobili priliku na djelu pokazati što su dosad učinili. A sudeći prema ishodima triju pripremnih susreta s domaćinom Bugarskom, reprezentacijom koja je među 10 najboljih momčadi Starog kontinenta po renkingu Europskog odbojkaškog saveza (CEV), radilo se dobro. Bugari su deseti, Hrvatska pak na 27. mjestu te liste, pa su dvije pobjede i jedan neodlučen ishod sjajno dostignuće u ovom dijelu priprema.

Bolje da smo spavali u busu

– Jako smo zadovoljni kako je to izgledalo, baš je bilo dobro. Naravno, onda je došao i rezultat, iako on nije bio u prvom planu. Htjeli smo vidjeti u kojoj smo fazi u pripremama za EP, i to nas je napunilo samopouzdanjem. Sve je jako dobro funkcioniralo u našoj igri, a igrali smo protiv vrlo jake momčadi, i to kod nje doma. Prvi dan, nakon što smo prethodno 12 sati putovali, odradili smo dvije trening-utakmice jer smo se podijelili u dvije momčadi. U prvoj smo pobijedili s 3:0, a u drugoj igrali 2:2. Sljedeći dan na rasporedu je bila još jedna utakmica, u koju smo pobijedili s 3:1. Puno nam te pobjede znače za motivaciju – kaže Sandro, koji već najavljuje nove pripremne oglede:

– Odmah smo se nakon posljednje utakmice vratili u našu bazu u Osijek, putovali smo noću jer smo tako svi odlučili. Bolje je bilo malo odspavati u autobusu i onda imati cijelu subotu slobodnu, nego da smo još i subotu izgubili na putu. U nedjelju smo imali relaksirajući trening u bazenu, a od kraja ovog tjedna očekujemo u Osijeku reprezentaciju Slovenije na prijateljskim utakmicama, momčad koja je sedma na ljestvici CEV-a. Osim Bugara i Slovenaca, u planu su i prijateljske utakmice u Turskoj protiv turske reprezentacije.

Nisam vidio svoje dva mjeseca

I kada smo već spomenuli autobus, recimo da su naši reprezentativci kroz Srbiju do bugarskog grada Samokova putovali autobusom koji je oblijepljen logotipom Hrvatskog odbojkaškog saveza, ali i velikim fotografijama naše kapetanice Samante Fabris i kapetana Timofeja Žukovskog.

– Autobus izgleda zaista odlično i svuda je privlačio pažnju. Kroz Srbiju smo imali i policijsku pratnju, a nakon dolaska u Bugarsku svi su se okretali za nama, što nam se dopalo. Uz takav autobus i cijela reprezentacija još izgleda puno profesionalnije. A onda kada se još poklope dobra igra i rezultat, to su doista razlozi za ponos i zadovoljstvo – kazao je na kraju iskusni 29-godišnji dvometraš Sandro Dukić, koji je trenutačno bez klupskog angažmana, no uz ovakve igre njega i cijele momčadi to neće dugo potrajati.

– Ne sjećam se da smo ikada ovako rano započeli s pripremama za neko veliko natjecanje, možda posljednji put 2007. godine kada smo se pripremali za EP u Rusiji. Na kraju će to biti gotovo dva mjeseca treninga, no nitko se ne žali, dapače, svi s velikim entuzijazmom i dalje radimo kao da je prvi dan priprema. Evo, ja imam doma suprugu i dvoje male djece, nisam ih vidio mjesec dana, ali ne žalim jer vidim da bi ovo mogla biti jedna jako dobra priča – dodao je Ivan Raič, korektor naše reprezentacije.

A koji su ciljevi na Europskom prvenstvu?

– Najprije proći skupinu, a onda ćemo vidjeti, nećemo brzati s najavama. Mislim da možemo puno napraviti, no do tada još treba dosta elemenata dovesti do savršenstva, moramo stalno biti potpuno usredotočeni na to što radimo – zaključio je Ivan Raič.

>> Hrvatski nogomet pod povećalom: Razgovarali smo s Josipom Šimunićem, Nenadom Črnkom i Ilijom Lončarevićem