Slavonija je zaslužila ispiranje gorkog okusa protiv Turske. Konačno je dobila dostojnu utakmicu

Nova, moderna i spektakularna Opus Arena, ali i cijela Slavonija, zaslužili su ispiranje onog gorkog okusa u ustima koje je ostavila utakmica protiv Turske prošlog listopada. Ne samo zbog rezultata. Dapače, možda čak i više zbog atmosfere. Debi hrvatske reprezentacije na novom osječkom zdanju je bio obilježen situacijom u kojoj su ulaznice dobili poglavito oni 'podobni', što je rezultiralo jednom od najslabijih atmosfera u recentnoj povijesti utakmica vatrenih. Uz to sve još ni brojni srčani navijači iz Slavonije, koji su konačno dočekali Hrvatsku u svojoj regiji na dostojnom stadionu, nisu mogli doći do ulaznica bodriti ih. Uz pomoć nekoliko važnih poteza, druga utakmica vatrenih u Opusu je izgledala znatno drukčije u kontekstu tribina.

Prvi važan potez je bio onaj HNS-a koji je omogućio da Osječani na benzinskim crpkama mogu kupiti ulaznice u fizičkom obliku. Tu je do ulaznica došlo puno više domaćih ljudi te ih nisu tek tako online putem mogli razgrabiti članovi višeg staleža iz cijele zemlje koji ionako ne bi pridonosili atmosferi. Ulaznice je konačno dobio i običan čovjek, i to po razumnim cijenama. Drugi važan potez je povukla navijačka skupina NK Osijeka, Kohorta, koja je preuzela inicijativu. Naime, osječka navijačka skupina je dogovoru s navijačkim skupinama reprezentacije, poput one Mi Vatreni, dogovorila da će njihovi pripadnici voditi navijanje na stadionu kojeg toliko dobro poznaju. Kohortaši su apsolutno tijekom cijele utakmice navijali i pjevali, a s vremena na vrijeme im se pridružio i ostatak publike.

Najglasnija reakcija je, naravno, bila u 52. minuti kad je neponovljivi Luka Modrić pospremio loptu u poljski gol iz slobodnog udarca. Može se samo reći - apsolutna erupcija oduševljenja. Druga najglasnija reakcija se dogodila prije utakmice kad se, prikladno, Slavonac Domagoj Vida imao malu ceremoniju opraštanja od reprezentacije. Jedina crna mrlja koju moramo spomenuti u rubrici 'atmosfera' je navijački sukob u centru Osijeka uz Dravu gdje je 50-ak hrvatskih mladića prebilo pet-šest starijih navijača iz Poljske, ljude od 50-60 godina. Takvi nam slučajevi definitivno stvaraju sram što smo Hrvati, no na stadionu smo mogli biti itekako ponosni.