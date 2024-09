Dalić pomladio Modrića 14 godina i nahvalio vatrenog: To što je on napravio, možda nije nitko

Hrvatska nogometna reprezentacija u susretu je 2. kola skupine A1 Lige nacija na Opus Areni u Osijeku svladala Poljsku sa 1-0 (0-0). Jedini gol na utakmici postigao je kapetan Luka Modrić koji je dan uoči svog 39. rođendana sjajno izveo slobodni udarac te iskosa s lijeve strane sa 18 metara pogodio sam gornji kut nemoćnog Lukaša Skorupskog.

- Dobili smo utakmicu, Luki je sutra rođendan pa smo uranjeno proslavili. Kod nas je sjajna atmosfera, Luka je sam sebi dao najljepši poklon, pobjeda će nam značiti jao puno za dalje i biti veliki motiv i samopouzdanje. Odigrali smo sjajnu, dominantnu, moćnu utakmicu. Šteta što rezultat nije bio i uvjerljiviji, hvala dečkima i publici u Osijeku. Bilo je teško, ali zasluženo - rekao je izbornik u razgovoru za Novu TV.

VEZANI ČLANCI:

- Kako je Luka danas igrao, uzimao lopte, borio se, trčao... To priliči mladićima od 25 godina. Oduševio je ponovo svu javnost, fantastična utakmica. Igra kao u najboljim danima, ako tako nastavi, bit će još dugo s nama. Iako sam dečkima rekao da je pred njima budućnost, a ne pred Modrićem - kazao je Dalić.

- Matanović je u dvije utakmice ušao u 10 šansi, to se dugo nije dogodilo, možda nijedan centarfor nije to napravio u cijeloj sezoni. Na Njemu je da svojim radom u klubu i reprezentaciji još više digne i to će biti dobro - smatra Dalić.