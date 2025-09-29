Slavni nogometaš opet razgovarao s atraktivnom novinarkom pa postao novi hit zbog toga što je radio

Intervju atraktivne novinarke Darije Bondar Savina s trenerom Šahtara Ardom Turanom ponovo je izazvao veliku pažnju ljubitelja nogometa i korisnika društvenih mreža. Šahtar je pobijedio Rukh 4-0, a nakon utakmice Turan je razgovarao s novinarkom čiji su intervjui prethodno privukli pažnju jer je Turan izbjegavao kontakt očima s Bondar, što je postalo viralni hit na internetu.

Međutim, ovaj put Darija je iznenadila Ardu neočekivanim potezom, odlučila je završiti intervju na turskom jeziku i rekla mu 'hvala'. Ova gesta nasmijala je uspješnog trenera, koji joj je uzvratio jednostavnim, ali srdačnim 'bravo'.

Trenutak njihovog razgovora brzo je opet postao hit na društvenim mrežama, a brojni ljubitelji nogometa dijelili su ove prizore, komentarišući kako su im donijeli osmijeh na lice. Ostaje da vidimo hoće li dalji razgovori između Savine i Turana donijeti još ovakvih zanimljivih i pozitivnih trenutaka. Scenu pogledajte OVDJE.