Slavni Amerikanac se sjetio Dražena: 'Taj je bio nešto posebno. Uništavao nas je i šutio'

Bivši igrač Houston Rocketsa, Vernon Maxwell, se u košarkaškom Podcastu Club 520 prisjetio svojih rivala iz devedesetih godina prošloga stoljeća. Igrao je u ekipi predvođenoj legendarnim Hakeemom Olajuwonom koja je 1994. i 1995. godine osvojila naslov prvaka. Ipak, tijekom 13 godina u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, posebno se dobro sjeća hrvatskog košarkaškog genija, Dražena Petrovića.

"Oh, Petrović... Taj je bio nešto posebno, čovječe. Govorio sam treneru Rudyju Tomjanovichu, tretiraj ga kao što bi tretirao Mikea. Kada Petrović izlazi iz igre, vadi i mene, kada ulazi, ubacuj me. Ne želim da itko drugi čuva tog tipa jer je ubojica, brzo će ući u ritam i onda ga je nemoguće zaustaviti. Jednu utakmicu u Houstonu Rudy me nije poslušao i Petrović je uništavao moje suigrače, tko god ga je čuvao, sada ih se ne mogu sjetiti, a neću ih ni imenovati", rekao je Maxwell pa zaključio:

"Onda je ubacio mene u igru da ugasim požar, ali nisam mogao. Petrović nas je uništavao i nije ništa pričao, samo je kimao glavom. Mrzio sam čuvati tog tipa, toliko puta me sj***o, trčao bi oko 3-4 bloka, digao bi se na težak šut i zabio tricu. Da nije poginuo mislim da bi postigao nešto zaista posebno u NBA ligi. Ljudi ga uspoređuju s Dončićem i tu se slažem, Luka je također ubojica." Svakako, riječi Vernona Maxwella ne iznenađuju kada je u pitanju Petrovićevo košarkaško umijeće. Zapamćen kao jedan od najboljih europskih košarkaša u povijesti, najbolju utakmicu u NBA odigrao je upravo protiv Houstona ubacivši 44 poena.

Petrović je od mladih nogu pokazivao veliki talent. Šibenku je s 18 godina uspio voditi do naslova prvaka Jugoslavije, a zatim je isto učinio i s Cibonom 1985. godine. Bila je to velika godina za njega obzirom da je uzeo Kup i prvi hrvatski naslov prvaka Europe. U finalu je protiv Real Madrida zabio 36 koševa. Europsku krunu je uzeo i 1986. godine, a one iduće je s Cibonom slavio u Kupu pobjednika kupova.

Na reprezentativnom planu je medalje osvajao na svakome natjecanju osim na Europskom prvenstvu 1985. godine. U hrvatskom dresu je 1992. godine igrao protiv Dream Teama i uzeo srebro na Olimpijskim igrama u Barceloni. Značajan je Petrovićev doprinos statusu europskih košarkaša na američkim parketima. Prije njegovog dolaska, dolazili su u NBA samo s američkih sveučilišta, a čak i tako nisu gledani s osobitim povjerenjem. Sada su upravo oni neke od najvećih zvijezda najjače lige svijeta, a New Jersey Netsi su njemu u čast, nakon što je poginuo, iz uporabe povukli broj 3 kojeg je nosio na dresu.

