Slaven Belupo slavio u Kranjčevićevoj i prepustio Lokomotivi dno HNL-a

Gosti iz Koprivnice zagospodarili su terenom od samog početka dvoboja te stvorili nekoliko izglednih prilika za pogodak, prvenstveno preko svog prvog napadača Grgića, ali on u svoje prve dvije šanse nije bio precizan. No, Grgić se za te promašaje iskupio u 32. minuti kada je preciznim udarcem okrunio još jednu smislenu i tečnu akciju svog sastava. Slaven je kombinirao po lijevoj strani, lopta je stigla do iskusnog Nestorovskog koji je loptom prebacio svog čuvara i u čistu šansu gurnuo svog suigrača koji ovoga puta nije pogriješio.

Imali su gosti sjajnu priliku povećati svoju prednost u 56. minuti kada je nakon udarca iz kuta lopta pala pred Čubelića, ali njegov udarac iz velike blizine pogodio je Šubarića. Ipak, usprkos boljoj igri u nastavku utakmice domaći nisu uspjeli kazniti taj promašaj. Igrači Lokomotive u nekoliko su navrata pokušavali udarcima glavom koji su bili neprecizni da bi najveću priliku za poravnanje imao Vuković u 83. minuti, ali njegov snažan udarac sa 10-ak metara odlično je obranio Sušak.

Slaven Belupo je svojom drugom ovosezonskom pobjedom stigao do učinka od devet bodova, koliko ima i Lokomotiva, ali Koprivničani su deveti, a Zagrepčani deseti zbog bolje razlike pogodaka.