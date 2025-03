Skoro nije bilo ništa ni od malog dočeka za Zrinku?! Evo tko je u zadnji čas spasio stvar

U ženskom skijanju, 19 godina čekani mali Kristalni globus stigao je u Zagreb. A donijela ga je 21-godišnja Zagrepčanka Zrinka Ljutić, pa je bio red da ju u Zračnoj luci Franjo Tuđman dočeka i gradonačelnik rodnog joj grada Tomislav Tomašević. A on je u ovoj svečarskoj prilici obećao nešto zbog čega ćemo ga držati za riječ, a to je da će sedežnica na sljemenskom Crvenom spustu biti spremna već za sljedeću skijašku sezonu. Našu novu veliku sportsku zvijezdu, djevojku koja bi u narednim godinama mogla dominirati izborima za sportašicu godine (baš kao što su to činile Janica, Blanka i Sandra), dočekao je i resorni ministar Tonči Glavina a svoje vrlo jake snage poslao je MUP pa su se tu, uz nekolicinu policajaca, našli i državni tajnik Tomislav Bilandžić te Josip Ćelić, načelnik Policijske akademije. A toliko snaga sigurnosti nije bilo zbog toga što je Zrinki trebalo posebno osiguranje već stoga što je ona formalna zaposlenica MUP-a. Upitana hoće li se i nakon karijere zadržati na radnom mjestu u MUP-u, Zrinka je kazala: "Još sam mlada, tek mi je 21 godina i mislim skijati još barem deset godina. A za nakon sportske karijere, jako je dobro imati i tu opciju."

Od uže obitelji, Zrinku su poljupcima i zagrljajima dočekale i obje bake, Đurđica i Ivka, te djed Mladen, popularni "deda" s tribina skijališta Svjetskog kupa gdje je, kroz četiri utrke koje je pratio, već stekao status kultnog Zrinkina navijača. "Uh, dok je Zrinka u Sun Valleyju vozila onu drugu vožnju bila sam i malo zločesta jer je veliki Zrinkin navijač u meni potajno priželjkivao da njene konkurentice ne budu dobre", rekla je baka Ivka.

Dakako, u zagrebačku zračnu luku stigla je i mama Martina zajedno s kćeri Dorom, a bili bi tu i braća Tvrtko i Hrvoje ali oni, iz skijaških razloga, ovih dana nisu u Zagrebu. Zanimalo nas je koliki je stres sve to gledati gledati bio za mamu Martinu. Kaže da nije uz sebe imala bodovnu tablicu koja govori koliko bodova koje mjesto donosi. "Sve te cure koje su se borile za Globus bile su vrijedne toga. Zrinka i da nije došla kući s Globusom to bi bila pobjeda. Jer već i činjenica da je bila nadomak ostvarenja svog djetinjeg sna bila bi velika stvar. Meni je najvažnije, a to je uvijek prva roditeljska želja, da je sezonu završila zdrava."

Samoj Zrinki dopao se način na koji je dočekana: "Sretna sam kada vidim emocije drugih ljudi. Meni je bilo lijepo vidjeti toliko djece i ja se nadam da će ovaj moj uspjeh potaknuti neke nove klince da se bave skijanjem." Prije početka sezone Zrinka je u jednom razgovoru za Eurosport zapitala novinara može li dodirnuti mali Kristalni globus koji je bio izložen na stolu. A samo šest mjeseci kasnije taj Globus je bio njen. "Nevjerojatno je da sam slalomski Globus osvojila u sezoni u kojoj sam izborila svoju prvu pojedinačnu pobjedu u Svjetskom kupu."

FOTO Zrinka je osvojila šesti Mali kristalni globus u hrvatskoj povijesti. Evo koliko je prošlo od Ivičinog

S obzirom da su joj u Sun Valleyju pomogle i Shiffrin, Duerr, Slokar i Holdener, koje su bile ispred njene glavne konkurentice Liensberger, je li ih počastila pićem. I da li se napila po prvi put u životu kao što je najavila. Ili je poslušala Joška Gvardiola koji joj je savjetovao da ne pretjera u slavlju. "Nisam se napila iako sam bila jako sretna i uživala sam u proslavi."

Nešto o toj proslavi moglo se naslutiti i kroz odgovor njena oca Amira na pitanje hoće li sada dobiti nagradni izlazak u neki zagrebački noćni klub? "Taj bonus je ispucala u Sun Valleyju", kazao je tata Ljutić najavivši da za Zrinku baš i neće biti odmora jer ju tijekom travnja na tri lokacije čekaju proljetni treninzi i testiranja opreme.

A što se pak tiče uvođenja brze discipline u natjecateljski program, kako bi bila konkurentnija za ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, Amir je kazao: "Najprije moramo popraviti veleslalom, a za takvo što trebamo trenirati superveleslalom koji utječe na kvalitetu veleslaloma. No, s novom disciplinom nećemo žuriti jer pred nama je olimpijska godina pa ćemo se zadržati na ovome."

Skoro sat vremena nakon protokolarnog dijela dočeka trajao je šušur oko Zrinke jer nije bilo nazočnog klinca, prijatelja ili štovatelja koji se s njom nije htio fotgrafirati. A toga na ovoj razini ne bi bilo da nije uskočio Hrvatski olimpijski odbor koji je na sebe preuzeo organizaciju dočeka. Jer, prve informacije iz Hrvatskog skijaškog saveza sugerirale su da neće biti službenog dočeka s čime se nije složio predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, pa je za ovu svrhu ipak priređeno određeno prizorište. Gradu Zagreb se pak ni u ovoj prilici nije snašao, baš kao i u prigodi onog velikog promašaja s neorganiziranjem dočeka za svjetske vaterpolske prvake.