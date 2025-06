Kako će vrhunski sport izgledati za 10 godina? Umjetna inteligencija sve drastično mijenja

Umjetna inteligencija i njena primjena u svakodnevnom poslu nešto je što sve više intrigira moderno društvo pa tako i dionike sporta, osobito onog najviše natjecateljske razine. Stoga će na predstojećem zadarskom Sunset Sports Festivalu biti itekako zanimljivo poslušati Nilsa Sterenborga, eksperta u sportskim inovacijama i bivšeg direktora Amazon Web Services za Europu, Bliski istok i Afriku.

Razgovor smo otvorili temeljnim pitanjem na zadanu temu: kako umjetna inteligencija mijenja način na koji sport danas funkcionira, i u sportskom borilištu i izvan njega?

– Umjetna inteligencija i analiza podataka doista mijenjaju stvari u sportu, no najveći utjecaj zapravo će biti izvan terena. Na terenu, naravno, treneri i analitičari mogu dobiti sve vrste podataka i uvida u stvarnom vremenu – ali, na kraju dana, sportaši nisu roboti. Ne postoji čarobno sučelje koje vam omogućuje jednostavno učitavanje savjeta temeljenih na umjetnoj inteligenciji izravno u mozak igrača kako bi odmah donosili bolje odluke. Sportovi su nepredvidivi, a ljudski instinkt i kreativnost i dalje su ono što pobjeđuje u utakmicama. Vidim da umjetna inteligencija i podaci čine najveću razliku izvan terena: pomažući sportašima da se brže oporave, izbjegnu ozljede i dobiju personaliziraniji trening. Stvari poput boljih preporuka za oporavak, ranog uočavanja rizika od ozljeda i upravljanja opterećenjem mogu značiti manje i kraće ozljede. Tijekom cijele sezone to može biti razlika između pobjede i poraza u prvenstvu. Umjetna inteligencija također može pomoći u razvoju talenata provjerom i predviđanjem planova treninga i razvoja. Također možete očekivati ​​velika povećanja učinkovitosti u pripremi plana igre i videoanalizi protivnika. Umjetna inteligencija može brzo analizirati sate snimki, istaknuti ključne obrasce i pomoći trenerima da pripreme pametnije strategije bez provođenja beskrajnih noći u videosobi.

AI i u sportu štedi puno vremena

Kako nogometne lige koriste cloud tehnologiju za razvoj igrača i angažiranje navijača?

– Rekao bih da je, kada je riječ o razvoju igrača, to zapravo posao klubova i njihovih akademija, a ne toliko samih liga. Međutim, zanimljivo je da lige poput Bundeslige koriste cloud tehnologije za stvaranje novih uvida – poput Bundesliga Match Facts – koje klubovi zatim mogu koristiti za dodatnu analizu i usporedbu igrača i timskih taktika. Dakle, iako liga izravno ne razvija igrače, definitivno pruža alate i podatke koji mogu pomoći klubovima da donose pametnije odluke. Kada je riječ o angažmanu navijača, tu lige doista pomiču granice. Koristeći cloud tehnologiju, mogu ponuditi navijačima sve vrste sjajnih značajki – statistiku u stvarnom vremenu, interaktivni sadržaj i personalizirana iskustva, bez obzira na to gledate li kod kuće ili na pametnom stadionu. To je velika stvar jer angažman navijača povećava vrijednost medijskih prava i privlači više pozornosti na lige općenito. Dakle, cloud tehnologija pomaže da nogomet bude uzbudljiviji za navijače i vredniji za sve uključene.

Što je bio najveći tehnološki proboj u sportu u posljednjih pet godina?

– Mnogo se toga dogodilo u posljednjih nekoliko godina, ali nekoliko otkrića zaista se ističe. Prvo, usluge prepoznavanja videa promijenile su pravila igre. Sada se podaci o igri ne moraju prikupljati ručno – umjetna inteligencija može automatski analizirati videosnimke, pratiti kretanje igrača, pa čak i uočiti kršenja pravila ili taktičke obrasce. To štedi puno vremena te daje trenerima i analitičarima puno više detalja za rad. Nosivi uređaji, posebno u kombinaciji s oblakom i umjetnom inteligencijom, također su otvorili ogromne mogućnosti. Sportaši i treneri sada mogu dobiti povratne informacije u stvarnom vremenu o svemu, od opterećenja do biomehanike, a umjetna inteligencija može potvrditi i predvidjeti trendove performansi i kondicije na temelju svih tih podataka. To pomaže timovima da personaliziraju trening, rano uoče rizike od ozljeda i optimiziraju planove oporavka. Što se tiče navijača, VR počinje ono što nazivam “beskonačnim kapacitetom stadiona” pretvarati u stvarnost. Već vidimo kul koncepte poput sportskih barova s ​​masivnim, zakrivljenim 3D videozidovima ili navijača koji kod kuće stavljaju VR naočale i osjećaju se kao da su na stadionu.

Kako bi sport mogao izgledati za 10 godina: što ćemo gledati, kako ćemo ga gledati i gdje?

– Mislim da će gledateljski sportovi apsolutno ostati relevantni u sljedećih 10 godina, ali ulazimo u doista zanimljivu fazu transformacije. To je zato što ćemo imati ovo rijetko generacijsko preklapanje – baby boomeri i milenijalci, koji su uglavnom odrasli s tradicionalnim formatima emitiranja, i dalje će biti aktivni obožavatelji, dok generacija Z i alfa sazrijevaju s potpuno drukčijim medijskim navikama. Ono što ćemo vjerojatno vidjeti jest mnogo fragmentiraniji i segmentiraniji sportski ekosustav. Tradicionalni prijenosi uživo i dalje će imati svoje mjesto, posebno za starije demografske skupine koje cijene ritual cijele utakmice. Ali mlađa publika želi nešto drukčije – brže, interaktivnije i društvenije. Gledaju sažete najzanimljivije trenutke na TikToku, prate sportaše kao influencere i sudjeluju u paralelnim razgovorima na drugom ekranu. To ne znači da su mlađi obožavatelji manje strastveni – u mnogim su aspektima više angažirani. Ali ulazne točke su različite, a lojalnost se gradi oko trenutaka, osobnosti i digitalnog pripovijedanja, ne samo oko timova ili liga. Dakle, mislim da će za 10 godina sport i dalje biti moćan – ali više neće biti model koji odgovara svima. Bit će to slojevit ekosustav u kojem su sadržaj, pristup i iskustvo prilagođeni različitim generacijama, interesima i platformama.

Koji sportovi i lige trenutačno najviše koriste umjetnu inteligenciju?

– Teško je točno izmjeriti koji sportovi i lige najviše koriste umjetnu inteligenciju i, iskreno, to nije najvažnije pitanje. Ono što je stvarno važno jest koliko se svrhovito koristi umjetna inteligencija. Iz onoga što sam vidio – a to se odnosi na mnoga područja života – ako stvarima ne date jasan smjer, one će na kraju dati smjer vama. U sportu i umjetnoj inteligenciji to znači da će konkurentsku prednost dobiti lige, klubovi i sportaši koji se pitaju: “Kako mi umjetna inteligencija može pomoći da ostvarim svoje ciljeve, bilo na terenu bilo izvan njega?” Nažalost, mnogi klubovi imaju tendenciju raditi unatrag od tehnologije pitajući se: “Što umjetna inteligencija može učiniti za mene?”, a zatim prilagođavajući svoje ciljeve ili koristeći umjetnu inteligenciju bez čvrste veze s onim što stvarno žele postići. Ključ je da se ne dopusti tehnologiji da vodi vlastitu strategiju.

Trebaju li poslodavci u klubovima timskih sportova ostaviti prostora za trenerske instinkte kako ne bi mijenjali taktike i igrače samo na temelju analitičkih prijedloga?

– Treniranje je jednako ljudsko kao i igranje. Analiza podataka i umjetna inteligencija mogu samo informirati proces – one su vrijedni alati, ali ne bi trebale diktirati svaku odluku. U konačnici, na odgovornoj je osobi da odluči koliko će taktike biti vođene tehnologijom. U sportu postoji toliko nepredvidivih čimbenika da ne vjerujem da će tehnologija ikada zamijeniti ljudske instinkte, iskustvo, prisutnost ili intuiciju. Za mene se prava vrijednost tehnologije u treniranju svodi na dvije stvari: potvrđivanje onoga što se dogodilo (analiza) i predviđanje onoga što bi se moglo dogoditi (priprema). Ali kada je u pitanju donošenje konačne odluke, odgovornost i odluka uvijek će biti na ljudskom treneru – sve dok ne gledamo robote kako se natječu jedni protiv drugih, ali to se više ne bi zvalo sportom, pretpostavljam.

Slušajte nadolazeće naraštaje

Poznati ste po poticanju inovacija u sportskoj industriji naprednom analitikom podataka, strojnim učenjem i umjetnom inteligencijom. Na koju od svojih inovacija ste najviše ponosni?

– Ono na što je moja obitelj vjerojatno najponosnija jest to što nikad ne odustajem. Poput hrvatskih sportaša o kojima smo razgovarali, svakodnevna upornost i spremnost da se nastavi dalje ono je što cijenim i pokušavam utjeloviti. Kada sam se prije otprilike šest godina okrenuo ovoj industriji, često sam čuo: “Nisi iz sporta, ne razumiješ baš naš posao.” Da sam to poslušao, nikada ne bih mogao pomoći u pokretanju stvari. Sada ću objaviti svoj prvi priručnik za sportske inovacije, uključujući Okvir za usklađivanje sportske tehnologije (SIAF), koji pomaže timovima i sportašima da usklade sportsku tehnologiju sa svojim ciljevima. Također sam razvio modele poput Zamašnjaka inovacija u Spectator Sportsu da bih pokazao kako inovacija može potaknuti i performanse i prihode.

Koju biste poruku željeli podijeliti s globalnom sportskom zajednicom?

– Mislim da nam treba način razmišljanja za pomak u sportu: prelazak s refinanciranja preko sponzorstva na stvarni ROI ulaganja i shvaćajući da se za sljedeće generacije natječemo za pozornost ekonomija. Ako nema navijača, nema ni novca, a to znači manje opcije za izvedbu i uspjeh. Moja je poruka: ne razmišljajte o inovacijama u sportu kao o nečemu što će magično dati novi smjer. Umjesto toga, dajte inovaciji smjer – koristite je za stvaranje boljeg iskustva obožavatelja, što dovodi do više pozornosti, više prihoda i više prilike. Neka se ovaj zamašnjak vrti i, što je najvažnije, slušajte sljedeći generacije. Oni više ne prate automatski vaš sport; imaju bezbroj opcije za zabavu. Moramo se prilagoditi želimo li ostati relevantni. I nema boljeg vremena nego sada za inovacije i prilagodbe. Ako ovo dobro shvatimo, sport će biti čarobniji nego ikad prije.