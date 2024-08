Skalpel, sprej i kožna bolest: kako je prvi tenisač svijeta objasnio slučaj dopinga

Jannik Sinner (23), trenutno najbolji tenisač svijeta, uskoro će započeti svoj nastup na US Openu, no nedavne informacije o njegovu slučaju dopinga bacile su sjenu na njegovu karijeru. Naime, Sinner je u ožujku ove godine dvaput bio pozitivan na korištenje zabranjenog steroida klostebol. Međutim, uspio je objasniti kako je došlo do nenamjerne kontaminacije i izbjegao je dvogodišnju suspenziju.

Zanimljivo, ovaj slučaj dosad nije bio poznat javnosti i mnogi se pitaju je li sve to bilo prikriveno i žele znati zašto je Sinner mogao nastaviti teniski turnir, tijekom kojega je testiran, prije nego što je slučaj razriješen. "Različita pravila za različite igrače", napisao je Denis Shapovalov, polufinalist Wimbledona 2021., na društvenim mrežama.

Sinner je, podsjeća Independent, mladi talijanski tenisač koji je prvi put postao broj 1 na ATP ljestvici u lipnju ove godine. Smatra se jednim od najvažnijih tenisača nove generacije, koji bi mogao naslijediti velikane poput Rogera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Sinner je svoj prvi Grand Slam naslov osvojio na Australian Openu u siječnju, pobijedivši Daniila Medvedeva. Nedavno je osvojio i naslov na Cincinnati Openu.

Klostebol je, inače, anabolički steroid koji se može naći u nekim kremama i sprejevima dostupnim bez recepta u zemljama poput Italije. Koristi se za liječenje posjekotina i ogrebotina. Iako se koristi za medicinske svrhe, može poboljšati sportske performanse, što je razlog zašto je njegova uporaba zabranjena. Sinner je podnio uzorak urina s tragovima klostebola tijekom turnira u Indian Wellsu u Kaliforniji u ožujku. I drugi uzorak, onaj podnesen osam dana nakon natjecanja, također je bio pozitivan.

Sinnerovi odvjetnici tvrde da je fizioterapeut Giacomo Naldi koristio sprej Trofodermin, kupljen u Italiji, za liječenje svoje male posjekotine na prstu zadobivene skalpelom. Naldi je redovito masirao Sinnera tijekom turnira u Indian Wellsu, ali bez rukavica. Sinnerovi odvjetnici tvrde da je zbog toga što je igrač imao "razne kožne lezije" na tijelu zbog kožne bolesti zvane psoriasiform dermatitis, sprej - koji je sadržavao klostebol - morao prijeći s ruku fizioterapeuta na Sinnera i uzrokovati "nenamjernu kontaminaciju".

Sinner je bio privremeno suspendiran zbog pozitivnih rezultata, no žalio se na te zabrane, tvrdeći da je do kontaminacije došlo nenamjerno. Međunarodna jedinica za teniski integritet (ITIA) prihvatila je njegovo objašnjenje nakon što su provedene detaljne istrage i razgovori s ekspertima. Ipak, Svjetska antidopinška agencija (WADA) i Talijanska antidopinška agencija (NADO Italia) imaju pravo žalbe na ovakvu odluku.

Spomenimo i da je Sinner, unatoč slučajnosti, kažnjen, ali ne s maksimalnom kaznom od dvije godine suspenzije kako su mnogi tenisači mislili i kako su se nadali, nego s uzimanjem bodova i zarađenih novaca s Indian Wellsa, usred kojeg se testirao na doping. Preciznije, Sinner je morao vratiti 325.000 dolara u nagradama i 400 bodova na ljestvici koje je stekao plasmanom u polufinale Indian Wellsa.

