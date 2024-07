Sin predsjednika Milanovića osvojio europsku medalju u jednom od najtežih sportova

U godini u kojoj naši najbolji hrvači nisu izborili nijednu olimpijsku normu, za hrvatsko hrvanje dobra vijest stiže iz Novog Sada. A ondje je, na Prvenstvu Europe do 20 godina, brončanu medalju u teškoj kategoriji, do 130 kg, osvojio Marko Milanović.

Da jer riječ o "tamo nekom klincu" iz Petrinje ili Slatine, ova bi vijest zacijelo prošla ispod radara velike većine medija, no kako je riječ o 19-godišnjem sinu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, to će ipak biti "big news" i za one koji nimalo ne drže do najstarijeg olimpijskog sporta. I u tome se očitava sva nepravda prema ovom teškom, rudarskom, borilačkom sportu u kojem se zasigurno radi više i teže od nogometa, a dobivaju se mrvice medijske pažnje. Na razini nekog nogometnog trećeligaša.

A Milanovićev put do bronce izgledao je ovako. Marko je najprije pobijedio Litavca Baldysiusa (10:2) da bi u četvrtfinalu izgubio od Yusufa Bakira (3:0). Kako je Turčin ušao u finale, s time je naš hrvač dobio drugu priliku koju je i iskoristio. Najprije je pobijedio Grka Gkirnisa (9:0) a u borbi za odličje Marko je sjajnim hrvanjem nadjačao i Armenca Armayisa Hartunijana (9:4).

Marka je kroz turnir vodio trener U-20 reprezentacije Neven Žugaj. Valja reći da je Marko Milanović član zagrebačkog Metalca, a da mu je klupski trener dvostruki hrvatski olimpijac Božo Starčević koji mu predviđa blistavu karijeru. Marko je vrijedan i samozatajan momak koji u sportu, u hrvatskim okvirima, i ne pomišlja koristiti očev utjecaj. Štoviše, čak mu je i neugodno kada se to potencira, što je sjajna poruka za sve mlade ljude da bez "znoja, krvi i suza" u sportu nema uspjeha, tko god ti otac bio.

Milanoviću junioru ovo je prva medalja na velikim natjecanjima u mlađoj uzrasnoj kategoriji. Na kadetskom Prvenstvu Europe održanom 2021. medalji je bio jako blizu, no borbu za broncu je izgubio i osvojio peto mjesto, tada u kategoriji do 92 kilograma.