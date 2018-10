Šesti po redu Wings for Life World Run vraća se u Zadar, prijave su upravo otvorene!

Prijave za najbrojniju i najemotivniju utrku – Wings for Life World Run – su otvorene! Utrka će se šestu godinu zaredom održati u Zadru, 5. svibnja 2019. s početkom u 13 h, kada će istovremeno s tisućama ljudi diljem svijeta sa zadarskog starta krenuti 9 000 prijavljenih trkača – profesionalaca, amatera, ali i ljudi u kolicima.

I iako ova utrka nema ciljne ravnine, ona se trči s jednim ciljem: učiniti ozljede leđne moždine izlječivima. Cjelokupni iznos startnina i donacija namijenjen je neprofitnoj međunarodnoj zakladi Wings for Life koja diljem svijeta financira najsuvremenija znanstvena i klinička istraživanja u cilju pronalaska lijeka za ozljede leđne moždine. Samo 2018. godine prikupljeno je preko 3 milijuna eura s kojima je financirano 67 istraživačkih projekata u 15 država svijeta.

Zadar je od 2014. godine, kada je ovaj globalni pokret započeo, domaćin hrvatskom izdanju utrke. Iako je utrka bila rasprodana svake godine do sada, 2018. godine rasprodala se gotovo mjesec dana ranije! Sa zadarskog je starta 6. svibnja 2018. potrčalo 8 500 ljudi, a slike Zadra izmjenjivale su se diljem svijeta sa slikama Münchena, Beča, Melbournea i još osam svjetskih gradova. Osim 12 organiziranih utrka, diljem svijeta trčale su se i organizirane utrke uz pomoć aplikacije, pa je tako u globalnoj utrci sudjelovalo ukupno 66 zemalja s više od registriranih 100 000 sudionika.

Wings for Life World Run utrka je koju danas u Hrvatskoj nije potrebno opisivati. Prva zadarska nedjelja u svibnju sada je već poznata kao sinonim za ljubav, toleranciju, zajedništvo i razumijevanje. Naučili smo mnogo o problemima s kojima se susreću ljudi u kolicima, a sa svakim pretrčanim korakom bliži je cilj: da ozljede leđne moždine postanu stvar prošlosti. I dok se to ne dogodi, ova priča neće stati. I zato će Zadar još jednom trčati za one koji ne mogu.