Globalnu sportsku organizaciju pratili smo s broda! Protivnici su jedni drugima posuđivali bicikle

Otok Lošinj zaista je jedno specifično mjesto na hrvatskoj obali; od poznate razvijene vegetacije, klimatsko-zdravstvenog aspekta, Apoksiomena, brige o dupinima, sve do sportskog turizma. Upravo je ovog vikenda Lošinj, odnosno grad Mali Lošinj, postao centar sportskih vanjskih aktivnosti, točnije off-road triatlona koji je organizirala globalna sportska organizacija Xterra.

Prvi Xterra događaj u Hrvatskoj se, upravo u Malom Lošinju, trebao održati još tamo 2020., no zbog pandemijskih mjera to se ipak nije dogodilo. Pet godina kasnije Hrvatska je prvi put ugostila poznati globalni brend za utrkivanje i natjecanje trkača, plivača i biciklista. U Mali Lošinj stiglo je više od 500 natjecatelja koji su se nadmetali u čak sedam različitih utrka, različitih distanci, sadržaja, ali i dobnih kategorija. Primjerice, petak su obilježile brojne dječje utrke različitih uzrasnih kategorija.

Zahtjevna, kamenita staza

Glavna utrka cijelog vikend-programa koja je održana u subotu, Full Distance triatlon, sastojala se od 1 kilometra plivanja u kristalno čistom moru, 28 kilometara brdskog biciklizma kroz strmu, zahtjevnu, kamenitu, ali i netaknutu prirodu te 14 kilometara trail trčanja koje je prolazilo kroz šumske staze i kamenite putove. Većina utrke odvila se u poznatom Čikatu, što u zaljevu kod dijela plivanja, što u šumama uz sam rub obale. Tako su natjecatelji tijekom zahtjevnog izazova kao motivaciju imali uistinu nevjerojatne poglede.

Novinarska ekipa je sva tri dijela utrke pratila – s broda! Kako su natjecatelji išli iz mora na bicikle, pa na noge, tako se brod kretao i pratio razvoj situacije. Sve utrke završavale su na Trgu Republike Hrvatske, odnosno u samom centru Malog Lošinja, gdje su se i mještani i turisti okupili u iznimno velikom broju. A prvi je ciljem pred publikom prošao talijanski natjecatelj Marco Barison iz Venecije, kojem je za svih tih ukupnih 43 km plivanja, bicikliranja i trčanja trebalo dva sata, 11 minuta i 50 sekundi.

– Utrka je bila zaista prekrasna, ali i jako zahtjevna. Bio sam jako umoran nakon plivanja, i onda ono što je inače lagano kad treniraš postane jako teško. Moraš ostati superfokusiran. Uz to, u Italiji u ovom periodu nije bilo toliko toplo vrijeme, tako da sam se prvi put ove godine utrkivao u ovako toplim uvjetima. Znao sam da sam bio jako dobar u plivanju, pa sam se onda trudio taj tempo održati i na biciklu. Jedan me natjecatelj uspio prestići do kraja bicikla, pa sam tako u drugu tranziciju ušao kao drugi, ali sam bio opušteniji u trčanju od ostalih i uspio dati malo više od sebe. Odmah sam stvorio razmak između sebe i ostalih, i na kraju sam ga uspio i zadržati – rekao je Barison, te dodao:

– Prvi put sam na Lošinju. Dolazim u Hrvatsku otkako sam dijete, ali uvijek sam dolazio u Poreč gdje imam obiteljske prijatelje. Ovo je stvarno prekrasan otok, ima puno divljine, ali je i dio grada prekrasan. Zaista vrhunski za praznike, bilo za treniranje ili za opuštanje.

Najviše Talijana

Što se natjecatelja tiče, od ovih oko 520 natjecatelja njih 50 posto su bili Hrvati, a od stranaca oko 25 posto su bili Talijani, dok preostalu četvrtinu činili Česi, Poljaci, Španjolci, Nijemci, Austrijanci te brojni drugi. Treba istaknuti kako su natjecatelji međusobno pokazivali zajedništvo. Većina njih je na Lošinj pristigla sa svojim biciklima za triatlon, dok je manji dio njih unajmio bicikl. Međutim, nekima od njih su se baš na Lošinju dogodili veliki kvarovi koji na otoku nisu mogli biti popravljeni. Njima su pomogli "suparnici" iz drugih utrka posudivši im svoje bicikle. Slovenci su posuđivali Hrvatima, Hrvati Talijanima, a Talijani Francuzima, i taj element je vjerojatno i najljepši dio ove Xterra priče. Natjecanje, ali i prijateljstvo.