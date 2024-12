Sesar u povratničkoj utakmici na Ciboninoj klupi krenuo s velikih "plus 31"

Svoj drugi mandat na klupi prve momčadi Cibone, Josip Sesar započeo je snažno. Pod njegovim vodstvom, cibosi su pretrčali i nadskakali košarkaše Šibenke i slavili visokih 91:60 za devetu prvenstvenu pobjedu Zagrepčana.

Temeljnu razliku cibosi su stekli u prvoj četvrtini u kojoj su zabili 35 koševa (35:12). Dvoznamenkasti učinak upisali su Ročak (17), Majcunić (15), Perasović (11) i Vuković (10) ali i kapetan Radovčić. A on je s 18 koševa i šest asistencija te dvije osvojene lopte bio i najbolji igrač utakmice koju je igrao protiv svojih Šibenčana i nakon koje je kazao.

- Ušli smo kako smo se dogovorili. Napravili smo kratku pripremu više se bazirajući na našu nego na njihovu igru. Trener se odlučio u startu za nas pet koji smo već bili u njegovu sustavu i koji znamo neke stvari otprije a na koncu su i ostali dečki dobili priliku.

A Josip Sesar novi (stari) trener Cibone ovako je vidio svoj prvu utakmicu u novom mandatu:

- Pokušali smo neke stvari posložiti, vratiti glave u normalu, da igrači vrate vjeru u sebe i u tom jednom treningu smo dosta napravili. Ovo je tek prva utakmica i bit će tu još oscilacija. Dok smo energetski bili dobri donosili smo prave i pravovremene odluke. Forsirao sam ove iskusnije da dobijemo na nekoj sigurnosti i da vide da su oni Cibona i da oni to mogu. Idemo korak po korak. Pobjeda jest, jako uvjerljiva, no sutra se okrećemo radu i novim utakmicama.

Posljednju četvrtinu Sesar je započeo s mladom petorkom (Bart, Katanović, Skorić, Perasović, Lončar) koja je otišla i na "plus 33" (88:55). A zanimljivo je da su centar Lončar, bek Bart i krilo Skorić zabili po četiri koša a ljevoruki vanjski igrač Katanović pet.

- Malo su se par posljednjih minuta malo raspustili i ispali iz sustava. Glupo je u uvjerljivoj pobjedi tražiti neke stvari no mi nemamo pravo se opuštati niti u jednoj trenutku, niti na treningu niti na utakmici, i mi svaku sekundu moramo iskoristiti za dobar rad.

U toj posljednjoj četvrtini, Cibonin strateg testirao je Barta na razigravaču.

- Dosad je Katanović igrao razigravača. Sada sam malo promijenio da vidim Barta. U jednom trenutku je to radio i Majcunić. Dok ne riješimo tu poziciju, moramo se snalaziti. U nekim situacijama su ti dečki dobro reagirali u nekim malo lošije no moramo zaštititi kapetana Radovčića s obzirom na to da se vraća iz ozljede, da ga ne preopteretimo s minutažom.

Igrajući za Sesarove momčadi, Majcunić jedino centra nije igrao.

- Protiv Zvezde je igrao lažnu četvorku. Majci poznaje moj sustav, zna što tražim. U klubu je pet igrača koji su bili sa mnom prije dvije godine i vidi se da smo neke stvari osvježili i oni su to dosta dobro prihvatili. No, moramo raditi puno na dogradnji tog sustava i vratiti vjeru ljudi u nas.

Najefikasniji u redovima Šibenčana bio je Bjelovarac Renato Serdarušić (17 koševa) a dvoznamenkasti su bili još i kapetan Junaković (15 koševa) i Juraj Pleadin (13 koševa) koji je kazao:

- Loše smo krenuli u utakmicu, ništa od dogovorenog nismo ispoštivali pa tako niti u obrani. Majcunić nam je triput sam ostao na šutu za tricu i pogodio. Oni su se kroz to razigrali, napravili veliku razliku i održavali prednost.

I Šibenkin trener Miro Jurić misli da je ishod uvelike odredila prva četvrtina.

- Utakmica je prelomljena već u prvoj četvrtini koju smo izgubili s 23 koša u zaostatku. Za to vrijeme radili smo sve što ne smijemo. Ostatak susreta održavali smo neku ravnotežu no temeljnu razliku nismo nadoknadili.