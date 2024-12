Šego u Hajduku? To nije dobra opcija. A nitko iz ozbiljne lige ne želi doći u Hrvatsku

Jurica Vranješ smatra da Hajduku treba napadač s jamstvom postizanja pogodaka, posebice kada Livaja nije na top-razini. - Treba im napadač za kojeg znaš da neće proći tri utakmice, a da ne zabije... - počeo je Vranješ.

Koliko je lagano, odnosno, teško pronaći takvog igrača u zimskom prijelaznom roku?

- To je veliko pitanje. Hajduk to može riješiti jedino preko Gennara Gattusa koji bi eventualno takvog igrača mogao prepoznati u Italiji i dovesti ga svojim autoritetom. Dovlačiti nekog, primjerice, iz Slovačke ili Češke, nema smisla. Jer, nitko iz ozbiljne lige neće doći u Hrvatsku. A ako ga slučajno nađeš, on neće biti bolji od Trajkovskog ili Antunovića. Ako Gattuso to pogodi, ima šanse za naslov prvaka.

Slaže se da Šegin povratak u Hajduk ne bi bio dobra opcija.

- Šego je prošao Hajdukovu školu, no to je sindrom Poljuda na djelu. Bilo je i drugih igrača koji su eksplodirali negdje, poput Teklića, ni on nije ostavio trag na Poljudu. Šegu možemo usporediti s Biukom koji se vratio i nije donio iskorak. Možda bi za Šegu bilo logičnije da razmišlja prema Portugalu ili Austriji.

Što treba Hajduku?

- Nedostaju im pogoci, imaju dosta veznih igrača, Rakitić to dobro koordinira... Hajduku nedostaju Kalikove izvedbe iz zadnjih utakmica ili Krovinović kao protiv Šibenika. To Hajduka može držati gore. U zimskom periodu teško je pogoditi. To može, eventualno biti neki naš igrač koji se nije snašao vani. Nešto ozbiljnije neće vam doći u Hrvatsku.

Što će se događati u Dinamu?

- Možda je Dinamo u boljoj situaciji, imaju novca koji su zaradili u Ligi prvaka. Teško je pogoditi s igračem, uložili su u Cordobu pa se pokazalo kao promašaj.

Što sada napraviti?

- Treba im pravi napadač jer su korak do prolaska u Ligi prvaka. Moraš dovesti pravog napadača koji ti može donijeti prevagu protiv Arsenala i Milana, a to košta...

Ima li ga na tržištu i koliko to košta?

- Takvi igrači postoje na tržištu ali ne za Dinamo već za Borussiju Dortmund ili Arsenal. Naši klubovi bi htjeli što boljeg igrača za što manje novca. To možete zaboraviti. Možda takvo što postoji u Južnoj Americi, no opet je pitanje kako će se igrač s tog tržišta prilagoditi u zimskom roku. Možete pogoditi, ali treba vam dosta novca. Dinamu je prioritet osvajanje prvenstva jer, pobjegne li Hajduk za još koji bod, bit će ih teško uhvatiti.

A tu je i Rijeka...

- Tako je. Mišković je uvijek znao odraditi dobar posao i pogoditi. Oni bi ove zime mogli pogoditi s napadačem za kojeg se ne očekuje da odmah eksplodira kao što je to potrebno u Hajduku i Dinamu. Uvijek su imali asa u rukavu, s minimalnim ulaganjima. Za razliku od Dinamovih i Hajdukovih milijuna.

Niko Galešić dobro bi došao Dinamu.

- Mišković je precizno naglasio što želi za njega. Nije Dinamo jedini klub koji je zainteresiran za tako dobrog igrača. On bi bio jedan od stožernih igrača Dinama. Ne znam zašto Mišković ne bi tražio tih pet dop sedam milijuna eura za Galešića. Pa nije lud, prepoznaje koliko dečko vrijedi - zaključio je Vranješ.

