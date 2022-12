Brazilski novinar za ESPN otkrio koja je najveća slabost njihovih igrača: Nismo na to naviknuli

Do četvrtfinalne utakmice Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru ostao je još jedan dan, a sama utakmica, već debelo odjekuje sportskim razgovorima i analizama diljem svijeta.

Zanimljiva tema je tako podignuta na američkoj sportskoj ESPN televiziji gdje je tijekom SP-a praćenje nogometa na visokoj razini te sa suradnicima iz svih krajeva svijeta. Tako je u emisiji gostovao brazilski sportski novinar Gustavo Hofman, koji je prvo odgovorio na pitanje je li ovo najbolji Brazil još od onoga 2002. godine kad su posljednji put osvojili naslov svjetskog prvaka.

- Ne zaboravimo da je reprezentacija sa Svjetskog prvenstva imala 2006. godine možda još i bolje igrače nego 2002. - Ronaldinho, Kaka, Roberto Carlos, Adriano, Ronaldo, Cafu... Ali ta momčad nije bila dobra kao momčad. Mislim da je ova momčad sada najbolja u zadnjih 20 godina jer imamo vrlo talentirane igrače, ali i igramo dobro kao momčad - započeo je Hofman.

Iduće pitanje koje je novinarka ESPN-a postavila Brazilcu bilo je vrlo zanimljivo i iz hrvatske perspektive: Gdje je Brazil najranjiviji?

Foto: JB Autissier joie des joueurs Bresil apres le but de RICHARLISON (BRA) - Match "Brésil - Corée (4-1)" lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 5 décembre 2022. Match "Brésil - Corée (4-1)" at the 2022 World Cup in Qatar (FIFA World Cup Qatar 2022). December 5th, 2022. Photo: JB Autissier / Panoramic / Bestimage/BESTIMAGE

- Kad gledamo samo službene utakmice, Brazil je u šest godina pod Titeom izgubio samo tri utakmice. Ovu posljednju u skupini s Kamerunom, ali s rezervnim igračima, a ostale dvije su finale Copa Americe protiv Argentine 2021. godine, i četvrtfinale na SP-u 2018. protiv Belgije. U te dvije utakmice Brazil je u utakmici dosta rano počeo gubiti i mislim da bi ta mentalna strana. ako počnu gubiti u utakmici, mogla biti problem za igrače. Nisu naviknuti boriti se iz podređene pozicije u utakmici.

Govorio je malo brazilski dopisnik za ESPN Gustavo Hofman i o protivniku svoje zemlje u ćetvrtfinalu, reprezentaciji Hrvatske.

- Istina je da je Brazil favorit, ali igramo protiv jakog protivnika s jako snažnim veznim redom Modrić-Kovačić-Brozović. Znaju da je Brazil favorit, ali imaju samopouzdanja. Njihov izbornik Zlatko Dalić rekao je da će prvi put na ovom svjetskom prvenstvu više napadati nego se braniti, tako da će biti jedna potpuno druga utakmica za Hrvatsku na turniru - dodao je Hofman.