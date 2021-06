Rusi su uspjeli s pritiskom, Ukrajinci moraju mijenjati dresove za Euro!

UEFA je prihvatila dio žalbe koju je Rusija uputila zbog dresa ukrajinske nogometne reprezentacije.

- Nakon detaljne analize natpis "Slava našim junacima" koji se nalazi na ovratniku ukrajinskog dresa "očito je političke prirode i stoga treba biti uklonjen na natjecateljskim utakmicama UEFA-e - izjavio je glasnogovornik europske krovne nogometne organizacija.

Ukrajina će tako s dresa morati ukloniti drugi dio natpisa "Slava Ukrajini, slava junacima" jer se smatra da je taj slogan politička poruka i da sadrži povijesni i militaristički kontekst.

Foto: FACEBOOK@ ANDRII PAVELKO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL FILE PHOTO: Ukraine's new kit unveiled ahead of Euro 2020 FILE PHOTO: A slogan reads "Glory to Ukraine!" on Ukraine's new national team shirt unveiled on June 6, ahead of Euro 2020, is seen in a picture published June 6, 2021 on the Facebook page of the head of the Ukrainian football association. Courtesy Facebook@ Andrii Pavelko via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo FACEBOOK@ ANDRII PAVELKO

Ruski političari su kritizirali natpis jer smatraju da su tu krilaticu tijekom Drugog svjetskog rata koristili ukrajinski nacionalisti koji su se borili na strani nacista protiv Sovjeta.

Karta na kojoj se nalazi poluotok Krim ostat će na ukrajinskom dresu jer se radi, ističe UEFA, o međunarodno priznatim granicama. Krim je 2014. godine pripojen Rusiji.

Sraz Rusije i Ukrajine na EURU moguć je samo ako obje prođu u nokaut fazu. Ukrajina prvu utakmicu na Europskom prvenstvu igra protiv Nizozemske 13. lipnja u Amsterdamu, a Rusija protiv Belgije 12. lipnja.