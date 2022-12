Real za tinejdžera isplaćuje rekordan iznos: Njegov otac postao hit zbog onog što je učinio na potpisivanju ugovora

Aktualni europski nogometni prvak Real iz Madrida dogovorio je prelazak u svoje redove talentiranog brazilskog napadača, 16-godišnjeg Endricka, sadašnjeg člana Palmeirasa. Endrick će se "kraljevskom" klubu pridružiti u ljeto 2024. godine s obzirom na pravilo FIFA-e o zabrani igranja maloljetnika u inozemstvu.

Palmeiras i Real nisu objavili detalje ugovora, ali su naveli kako će Endrick sljedećeg tjedna posjetiti klupske prostorije u Madridu. Prema onome što su objavili mediji, španjolski klub će za mladog Brazilca ukupno isplatiti 72 milijuna eura što je rekordan transfer za igrača mlađeg od 18 godina.

A na društvenim mrežama hit je postala fotografija Endrickova oca Douglasa koji je silno emotivno doživio potpisivanje ugovora svoga sina pa je spustio glavu na stol i tako ostao nekoliko minuta.

Endrick promised his father that one day he would turn professional to get them out of poverty. They sold coffee in the subway, some days they didn't have enough to eat. These are the emotions of the family while signing his RM contract. @JosePadi_ #rmlive 🇧🇷❤️ pic.twitter.com/uOSgxWe6B0