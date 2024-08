Real osvojio Superkup! Modrić postao najtrofejniji igrač u povijesti Kraljevskog kluba

Nogometaši Real Madrid pobjednici su europskog Superkupa nakon što su u Varšavi pred 56.402 gledatelja pobijedili Atalantu s 2:0 osvojivši rekordni, šesti put ovo natjecanje. Nakon slabog prvog dijela Real je pobjedu izborio u nastavku golovima Federica Valverdea (60) i novog pojačanja Kyliana Mbappea (69).

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić za Real je zaigrao od 77. minute, osvojivši 27. trofej u Realovom dresu, čime je postao najtrofejniji igrač u povijesti "Kraljevskog kluba". Mario Pašalić je na suprotnoj strani igrao do 89. minute.

Europski Superkup se igra od 1973. godine, a prvi pobjednik je bio Ajax koji je u dvije utakmice pobijedio Milan. Do 1999. je to bio okršaj pobjednika Kupa prvaka i Kupa pobjednika kupova, a od 2010. za trofej se bore pobjednik Kupa/Lige prvaka i pobjednik Kupa UEFA/Europske lige.

Na Nacionalnom stadionu u Varšavi snage su odmjerili europski prvak Real Madrid te pobjednik Europske lige Atalanta. Španjolski velikan je lovio rekordni šesti naslov, dok se Atalanta, koja je u svibnju osvojila svoj prvi europski trofej u povijesti kluba, nadala da će postati prva talijanska momčad koja je osvojila Superkup nakon Milana 2007. godine, koji je tada vodio trenutni Realov trener Carlo Ancelotti.

Talijanski stručnjak je od prve minute poslao na teren udarni napadački trio "Kraljevskog kluba" ove sezone - Kyliana Mbappea, Viniciusa Juniora i Rodryga, dok su u veznom redu startali Jude Bellingham, Aurelien Tchouameni i Federico Valverde. Modrić je startao je na klupi za pričuve. S druge strane hrvatski veznjak Mario Pašalić je bio u startnoj postavi talijanskog sastava.

Očekivano Real je imao veći posjed, Španjolci su bili aktivniji, međutim prvu pravu priliku imali su Talijani. U 25. minuti De Roon je ubacio prema golu, Militao je nespretno skrenuo loptu koja je završila u okviru gola. Deset minuta kasnije Ademola Lookman je na centru presjekao loptu sjurivši se prema Realovom golu, no dostigao ga je Rudiger. Jedinu pravu priliku u prvom dijelu Real je imao i sudačkoj nadoknadi. Vinicius je odlično uposlio Rodryga, koji je pucao sa 11 metara pogodivši okvir gola. Bilo je to skromnih prvih 45 minuta, no nastavak je donio daleko bolju igru.

Atalanta je u 49. minuti mogla do prednosti. Lookman je sjajno ubacio, Pašalić još bolje pucao glavom, no Thibaut Courtois je fantastično reagirao. Real je uzvratio u 56. minuti, no Bellingham je loše pucao s ruba kaznenog prostora. Četiri minute kasnije Real je posve zasluženo poveo. Vinicius je probio po lijevoj strani, ubacio pred vrata, gdje je Valverde lagano zabio za 1:0.

Samo minutu kasnije Vincius je izbio sam pred suparnička vrata, no njegov je udarac sjajno zaustavio Musso. Argentinski vratar je fantastično reagirao i u 65. minuti, kada je pucao Bellingham. Realov pritisak je u 69. minuti urodio i drugim golom, Bellingham je lijepo u kaznenom prostoru uposlio Mbappea koji je svladao Mussa upisavši prvijenac u dresu španjolskog velikana. U 76. minuti u igru je ušao i Modrić umjesto Rodryga. Modrićeva je to čak 13. sezona u Realu. Do kraja susreta Atalanta je pokušala zabiti barem utješni pogodak, no nije uspjela.

