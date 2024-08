Modrić može postati najtrofejniji nogometaš u povijesti Reala. Evo gdje možete gledati utakmicu

Real Madrid večeras od 21 sat (HRT 2) kreće u pohod na svoj prvi trofej sezone. Naime, u europskom Superkupu igra protiv Atalante u susretu koji će se odigrati u Varšavi.

Kraljevski klub pod vodstvom trenera Carla Ancelottija u ulozi je favorita. Nije to čudno jer Madriđani su osvojili prošlosezonsku Ligu prvaka, a i prvenstvo, usto su se znatno pojačali ovog ljeta.

Mogli bismo tako u ovom susretu prvi put vidjeti i francuskog napadača Kyliana Mbappéa koji je ovog ljeta iz PSG-a došao u Madrid. Klub kao mogućnost ima i izrazito mladog i nadarenog Brazilca Endricka, ali ipak će svi gledati hoće li i kako će igrati Luka Modrić. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u rujnu će napuniti 39 godina, s Real Madridom je potpisao ugovor na još godinu dana i tada je najavio da želi osvajati trofeje.

A ako netko zna kako to napraviti, to je onda Modrić jer on je s Realom osvojio rekordnih 26 trofeja. On i Nacho Fernandez najtrofejniji su igrači u 122 godine dugoj povijesti kluba. No španjolski branič napustio je klub prije mjesec dana, a Luka je ostao i ima priliku doći do 27. naslova s Real Madridom, osvoji li ga, postat će najtrofejniji nogometaš slavnog kluba.

VEZANI ČLANCI:

Susret je najavio trener bijelih Carlo Ancelotti:

– Bit će teško kao i uvijek jer je početak sezone, ali idemo tamo sa svim samopouzdanjem i uvjerenjem da možemo pobijediti. Atalanta zaslužuje biti tamo jer je igrala nevjerojatno u Europskoj ligi, izbacivši vrhunske momčadi poput Liverpoola.

Kada smo kod Atalante, u njoj prijeti Modrićev reprezentativni kolega Mario Pašalić koji bi mogao biti dobra opcija svom treneru Gian Pieru Gasperiniju.

– Bit će ovo izvanredna prilika za Atalantu, za Bergamo, za povijest. Igramo protiv najtrofejnijeg kluba na svijetu. Igrati za ovaj trofej protiv tako važnog kluba bilo bi donedavno nezamislivo. Nema sumnje da je to vrhunac u povijesti Atalante – kaže trener talijanskog kluba.

Prema Uefi, ovo su moguće postave:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Modrić; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior.

Atalanta: Musso; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Zappacosta, Éderson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Retegui, Lookman.