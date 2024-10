Razlika u novcu nije Dinamov najveći problem, više mora brinuti kako se oduprijeti Monacovom oružju

Dinamo večeras na Maksimiru igra drugu utakmicu ovogodišnjeg izdanja Lige prvaka. Nakon 2:9 poraza od Bayerna, doma čeka Monaco.

Vjeruj u momčad do kraja

Klub iz Kneževine dolazi s mnogo samopouzdanja nakon četiri pobjede u nizu, uključujući onu sjajnu nad Barcelonom (2:1) u prvom kolu LP-a. Dodajmo da je Monaco trenutačno prvi pratitelj PSG-a na prvenstvenoj tablici Ligue 1, a osim toga Monaco je ovog vikenda proslavio stotu godišnjicu. Slavlje je uveličao 2:1 prvenstvenom pobjedom nad Montpellierom.

– Uvijek vjeruj u svoju momčad do kraja. Nismo htjeli odigrati neodlučeno jer to bi bilo veliko razočaranje – kazao je trener aludirajući na to da je pobjednički pogodak pao na samom kraju, u 98. minuti.

No vikend je iza njih, baš kao i proslava. Koncentracija je u Zagrebu i na Ligi prvaka jer Dinamo i Monaco međusobne su nepoznanice, ovo će biti prvi put da će odigrati međusobni susret.

Glavni sudac utakmice bit će Harm Osmers (39) iz Njemačke kojemu će ovo biti debi u Ligi prvaka, iako već devet godina sudi međunarodne utakmice. Pomoćnici su Dominik Schaal i Stefan Lupp, a u VAR sobi će sjediti Christian Dingert i Johann Pfeiffer.

Monaco vodi trener Adi Hütter koji se dobro poznaje s Nenadom Bjelicom jer u svojim austrijskim trenerskim danima čak su 11 puta bili jedan nasuprot drugome. A Hütter je i sada trener kojeg se svatko "treba paziti". Čovjek je to koji je s Monacom ove sezone igrao sedam utakmica bez ijednog poraza. Ima tek remi protiv Lensa (1:1). Dao je time naslutiti što želi napraviti od kluba i momčadi, a uz jako francusko prvenstvo, Liga prvaka je još jedna stepenica na kojoj se želi dokazati.

Pozornost je već skrenuo na sebe nakon slavlja nad velikom Barcelonom, a ako može srušiti nju, mnogi vjeruju da može i Dinamo. No dok sudac ne odsvira kraj, ništa nije gotovo, a modri sigurno neće Monaco čekati s bijelom zastavom.

Najveći problem brzina

Prema Uefinim predviđanjima, ovo je mogućih prvih 11 Monaca za sraz protiv Dinama:

Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo.

Bilo kako bilo, Monaco u Zagreb dolazi kao favorit. Momčad je to koja se prema Transfermarktu procjenjuje na vrijednost od 339,20 milijuna eura, dok Dinamo vrijedi 73,15 milijuna eura, što bi značilo da je Monaco četiri i pol puta vredniji.

No cifre i razlika u novcu nisu Dinamov najveći problem, više će se morati brinuti o tome kako se oduprijeti Monacovoj brzini, igri, protoku lopte...