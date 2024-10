Juniori Dinama minimalno slavili protiv Monaca

Juniori Dinama su u drugom kolu Lige prvaka mladih u Zaprešiću potpuno zasluženo svladali favoriziranu momčad Monaca. Bila je to sjajna predstava momčadi Ivice Banovića u kojoj je Monaco bio dominantan u posjedu, ali u kojoj su domaći momci bili dominantni u stvaranju konkretnih situacija pred suparničkim vratima. Nakon vrlo dobre izvedbe, ali minimalnog 1:2 poraza u Münchenu kod Bayerna, Dinamovi mladići su vrlo dobrom izvedbom došli do punog plijena protiv francuskog sastava. Početak utakmice i sama završnica su bili jedini periodi u kojima je Monaco imao inicijativu. Kontrolom igre i dugim loptama su gosti u startu stvorili nekoliko situacija pred Dinamovim golom.

Brzi igrači su ulazili iza leđa Dinamove obrane, ali te obećavajuće situacije nisu uspjeli iskoristiti. U 14. minuti se na stadionu Ivan Laljak-Ivić spustila snažna kiša, i od tog trenutka je Dinamo preuzeo konce igre. Iako su, prema kuloarima, stadion u Kranjčevićevoj zamijenili ovim u Zaprešiću zbog kvalitete terena, nije on ni ovdje bio znatno bolji. Međutim, to je pogodovalo igračima Dinama koji su se u takvim uvjetima puno bolje snašli. Igrači Monaca su se u velikom broju navrata sklizali i padali te tako gubili posjed, što se mladim plavima nije događalo. Već u 15. minuti Dinamo je dobio prvu mat-priliku, onu iz kaznenog udarca. Plavi su brzo izašli, lopta je došla do Šunte koji je u kaznenom prostoru na lijevoj strani proigrao lijevog beka Niku Šepića, a njega je klizećim startom pokosio Coudour. Armenski sudac Ghaltakhchyan je bez previše razmišljanja pokazao na bijelu točku. Međutim, opet se dokazalo pravilo da onaj koji je izborio kazneni udarac, ne treba izvesti isti. Šepić je pucao u desnu stranu i nije to bio loš udarac, no gostujući vratar Stawiecki je to sjajnom reakcijom obranio. Dinamo, pak, nije potonuo na toj točci. Nastavili su domaći nizati prilike dok su gosti bili sve više i više nedorečeni i inferiorni.

Sjajnu je borbenost u vrhu napada pokazao Leo Rimac koji se odlično nosio sa stasitim stoperima Nibombeom i Kiwom, a u veznom redu je na vrhunski način konce povezivao kapetan Branko Pavić. Prilike su do kraja prvog dijela redom imali Rimac, Mikić i Šunta, no nedostajalo je malo preciznosti i ubojitosti u završnici. U drugom poluvremenu se nastavilo u istom tonu. Monaco je imao nešto više lopte, ali Dinamo je bio taj koji je kreirao. Domaći su stvorili još dvije vrlo dobre prilike u startu drugog dijela, a potom se ključan dvoboj utakmice dogodio u 62. minuti. Trener Banović je umjesto Vuka Vlahovića u igru uveo 16-godišnjeg Patrika Horvata, momka koji je kao osmogodišnjak stigao u Dinamo iz Donjeg Dragonošca. Samo minutu kasnije Dinamo je poveo munjevit kontranapad, Baković je proigrao Horvata koji je iznimno precizno, s lijeve stane iskosa s nekih 11-12 metara pucao u samu malu mrežicu Monacovog gola, matirao Stawieckog i tako doveo Dinamo u vodstvo. Dinamo je tražio i drugi pogodak s nekolicinom dobrih tranzicijskih situacija, a u posljednjim trenucima se uspio obraniti Monacovog naleta po izjednačenje i doći do prva tri boda u ovosezonskog Ligi prvaka mladih.

Vrijedi napomenuti da je na stadionu Ivan Laljak-Ivić prisustvovalo 556 gledatelja u lijepoj atmosferi, a da je puna poznatih lica bila VIP loža. Nije bilo iznenađenje da je susretu prisustvovala Dinamova delegacija, utakmici su nazočili predsjednik kluba Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić. No, susretu je bio prisutan i jedan bivši zaposlenik Dinama. U ložu u Zaprešić je stigao i donedavni trener Dinama Sergej Jakirović koji je došao odgledati nastup svojeg sina Leona. Bilo je vrlo zanimljivo uživo svjedočiti susretu njega i vrhuške Dinama. Jakirović se s predsjednikom Zajecom i sportskim direktorom Marićem srdačno pozdravio uz osmijehe i kratko porazgovarao s njima. Na stadionu su bili i bivši igrači poput Stipe Pletikose, Darija Šimića, Ivana Kelave, Tomislava Dujmovića i brojnih drugih. Sljedeći dvoboj juniori Dinama imaju 23. listopada od 15 sati i 30 minuta u Austriji kod Salzburga.