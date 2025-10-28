Naši Portali
OGROMNA PRILIKA

Raste interes za hrvatskog napadača nestvarne statistike: Želi ga klub iz LaLige

Franko Kovačević
Pixsell
VL
Autor
Karlo Koret
28.10.2025.
u 20:15

Posebno je impresivan njegov učinak u Konferencijskoj ligi gdje je postigao pet pogodaka u samo dva nastupa

Franko Kovačević 26-godišnji je hrvatski napadač kojeg se nekada smatralo jednim od najvećih talenata hrvatskog nogometa. Za prvu momčad Hajduka debitirao je još kao 18-godišnjak i to protiv engleskog Evertona na Poljudu. Nažalost, taj talent dosad nije uspio pretvoriti u uspješnu inozemnu karijeru, sve do ove sezone.

Kovačević briljira u slovenskom Celju za koje je već postigao 22 gola u samo 20 nastupa ove sezone. Posebno je impresivan njegov učinak u Konferencijskoj ligi gdje je postigao pet pogodaka u samo dva nastupa. Njegove igre privukle su pažnju izbornika Zlatka Dalića koji mu je uputio pretpoziv za kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo u studenom protiv Farskih Otoka i Crne Gore, ali i nekih inozemnih klubova.

Sopić se javio za VL i komentirao vijest da postaje novi trener Osijeka: Evo što nam je rekao

Slovenski mediji tako pišu o interesu peterostrukog osvajača Europske lige Seville koja bi ga voljela dovesti već ove zime. Njegova cijena na Transfermarktu procijenjena je na 700 tisuća eura tako da se čini kao jeftino, a potencijalno vrlo dobro rješenje za napad andaluzijskog kluba.

VEZANI ČLANCI: 

Nakon što je briljirao u pionirima Bjelovara i kadetima Rijeke prešao je u Hajduk gdje je većinom nastupao za drugu momčad. Karijeru je kasnije gradio u Južnoj Koreji, SAD-u, Cipru, Njemaćkoj i Sloveniji gdje je sada eksplodirao u dresu Celja.

