Rakitić, Džeko... Dođe li samo pola zvijezdi koje se spominju, HNL bi mogla biti spektakularna

Kad bi se ostvarile sve želje i naumi Dinama i Hajduka, mogli bismo imati sjajnu sezonu. Dinamo vraća Marka Pjacu, želio ga je još davno, ali se nije ostvarilo. Tada se Pjaca nije želio vratiti u HNL, željeli su ga plavi na posudbu na godinu i pol dana, a Juventus nije želio pristati na više od jedne polusezone. Tako se taj posao nikad nije realizirao, Pjaca je odlazio na posudbe u jake lige i klubove, u Schalke, Fiorentinu, Anderlecht, Genou, Torino, Empoli, tražio je svoj put povratka nakon teških ozljeda.

Rijeka je pomogla Pjaci

No, svi ti klubovi nisu imali strpljenja, nisu imali ni vremena ni želje previše se baviti njegovim pravim povratkom, iako su znali da je kod njih na kratkoj posudbi. Za Pjacu je idealan bio dolazak u Rijeku, tamo su ga pazili, dizali i dobili su sjajnog igrača koji se svojim igrama zasluženo vratio u reprezentaciju. Nažalost, na Europskom prvenstvu nije dobio ni minute, ali najvažnije je za njega da je sada zdrav. I konačno će novi 'brak' sklopiti Marko Pjaca i Dinamo.

Ima izlaznu klauzulu iz Rijeke od 1,5 milijuna eura, pola tog iznosa trebalo bi pripasti Pjaci jer je igrao za daleko manju plaću od one koju je imao u Juventusu. Pjaca se u Rijeci spremio za Dinamo i sad se samo čeka da prođe liječnički pregled te da, bude li sve u redu, ovih dana bude predstavljen u Dinamu. Podsjetimo da su prije toga plavi na posudbu doveli i Marka Roga, on će biti plavi do zime, vidjet ćemo koliko će moći pomoći Dinamu u tom razdoblju.

No, povratak i dovođenje bivših igrača ili velikih nogometnih imena nije trend samo u Dinamu, Hajduk bi želio dovesti Ivana Rakitića i Edina Džeku. To bi doista bile prave transfer-bombe koje bi odjeknule europskim nogometom, riječ je o dva velikana koja su obilježila reprezentacije Hrvatske i BiH. Rakitić je nakon Basela igrao u Schalkeu, Sevilli i Barceloni, da bi ponovno otišao iz Seville u Al-Shabab u Saudijsku Arabiju. Ono što bi moglo priječiti Rakitićev dolazak u Hajduk njegova je ogromna plaća. Prema nekim izvorima to je osam milijuna, a prema drugima čak 15 milijuna eura godišnje te važeći ugovor do sljedećeg ljeta.

Možda presudna bude njegova želja pa se odrekne tako velikog novca i pristane na ono što maksimalno može ponuditi Hajduk. A to ne bi bilo iznad dva milijuna eura jer se iz odaja Hajduka načulo kako najplaćeniji u klubu treba biti trener, a koliko znamo Gennaro Gattuso ima 2,1 milijun eura godišnje. Rakitić bi sigurno donio novu dimenziju Hajduku, iako mu je 36 godina.

Isto vrijedi i za Edina Džeku (38 godina), bila bi to isto tako velika bomba, dovesti igrača Fenerbahçea (ima ugovor još godinu dana), koji je među ostalim igrao u Wolfsburgu, Manchester Cityju, Romi i Interu, bilo bi pravo čudo. Džeko bi riješio problem napadača u Hajduku, protekle je sezone za turski klub postigao 25 pogodaka u daleko zahtjevnijoj ligi od naše. Uz to, on se ne bi morao odreći tako velike plaće kao Rakitić, navodno u Feneru ima četiri milijuna godišnje. A obojica su tijekom svoje karijere zaradili golem novac, pa ako im je želja zaigrati u Hajduku, možda se i odreknu tih velikih zarada i dođu uživati u Hrvatskoj u smiraju karijere.

Bijeli bi Švicarce, plavi Slovence

No, kad je o Hajduku riječ barata se s još jakih imena, talijanski mediji pišu da Nikola Kalinić želi dovesti dva igrača iz Švicarske, lijevog beka Ricarda Rodrígueza (31) i stopera Eraya Cömerta (26). Rodriguez je švicarski reprezentativac, uskoro mu ističe ugovor s Torinom, igrao je s Kalinićem u Milanu, a vodio ih je upravo Gattuso. Cömert je povremeni švicarski reprezentativac, a zanimljivo, i njega je trenirao Gattuso, u Valenciji. Spominje se i igrač Olimpije Elšnik koji odlično igra na Euru. Uz to što Perišić očito ostaje, Hajduk bi imao itekako zvučnu momčad kad bi realizirao samo jedno ili dva od ovih imena.

Osim Pjace, Dinamo ima na ciljniku nekoliko zanimljivih igrača, među njima je naš reprezentativac Marin Pongračić, no on ima ugovor s Lecceom, tržišna mu je vrijednost sedam milijuna eura i to će se teško realizirati. Baš kao i dovođenje slovenskih reprezentativaca, veznjaka Panathinaikosa Adama Gnezde Čerina za kojeg Grci traže četiri milijuna eura. Možda je izgledniji 24-godišnji stoper Sočija Vanja Drkušić, kojem za godinu dana ističe ugovor. Imaju plavi još niz imena o kojima se pregovara, vidjet ćemo hoće li novih imena biti već u ponedjeljak kad plavi kreću s pripremama.

Uz sve spomenute kod plavih i bijelih, valja napomenuti da se oba kluba povezuju s Dionom Drenom Beljom, napadačem Augsburga koji je već bio blizu Maksimira, ali se transfer nije realizirao. Kao i onaj Miereza iz Osijeka u Dinamo. Možda uspiju plavi dovesti mladog napadača Osijeka Antuna Matkovića, tu se spominju i kombinacije po kojima bi plavi otkupili Nikolu Čavlinu od Lokomotive i poslali ga u Osijek.

Kod ostalih klubova 'velike četvorke', Rijeke i Osijeka, zasad nema tako velikih 'bombi', oni zasad rade u tišini, ne spominju nekakva velika pojačanja. Možda je tek u sferi iznenađenja odluka Osijeka da se riješi Kristijana Lovrića koje je u veljači 2022. godine kupio za voše od dva milijuna eura od Gorice. Iako ima ugovor do 2026. godine sportski direktor Jose Boto rekao mu je da je slobodan potržiti novi klub. Lovrić je vukao Goricu svojim pogocima, napravio veliki transfer u Osijek, ali tamo je imao problema s ozljedama, nije se uspio nametnuti i sad odlazi.