Čeka se objava koja će zapaliti euforiju u Splitu, Talijan je poručio: 'Sve je spremno...'

Objave talijanskog novinara Nicola Schire često se tiču hrvatskih nogometaša ili naših klubova kada je u pitanju dovođenje nekog od igrača izvana. Ono što Schira objavi na Twitteru (ili X-u, kako vam drago), gotovo u pravilu se ostvari. Talijan je točan i precizan, mahom onda kad se radi o transferima u Italiju ili iz nje, ali stopa pogodaka u predviđanjima ili kod sklapanja poslova vrlo velika.

Taj isti Schira objavio je da je Hajduk još korak bliže dovođenju Edina Džeke. Naime, 38-godišnja legenda BiH ima još godinu dana ugovora s Fenerbahčeom, ali po svemu sudeći taj će klub napustiti vrlo brzo. Na njega ne računa novi trener istanbulskog velikana Jose Mourinho.

Džeko je velika želja nove uprave Hajduka, a posebno na njemu inzistiraju Nikola Kalinić, sportski direktor i Gennaro Gattuso, trener splitskog kluba. Njih dvojica čine sve da bi Džeku doveli u Hajduk, a nedvojbeno je da će svojom kvalitetom on itekako pomoći Splićanima.

- Džeko je na raspolaganju Hajduku koji sada radi na dogovoru s Fenerbahčeom. Spreman je ugovor do 2026. godine - napisao je Schira.

Edin #Dzeko is getting closer to #HajdukSplit from #Fenerbahçe. Ready a contract until 2026. The striker has given his availbility to join Hajduk, which are working to reach an agreement with Fener. #transfers https://t.co/tD0QrsJ3q6