Zlatna olimpijka Barbara Matić: 'Još nisam svjesna svega. Ovo je san koji smo sanjali'

Hrvatska džudašica Barbara Matić osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg na Olimpijskim igrama u Parizu nakon što je u finalu pobijedila Njemicu Miriam Butkereit. Matić je sjajno ušla u meč protiv 30-godišnje Njemice i za manje od minute je povela wazarijem. Ostatak borbe je sigurno kontrolirala i zasluženo ostvarila pobjedu karijere.

Nakon osvojenog zlata Barbara Matić je odgovorila na nekoliko pitanja novinara HRT-a. "Prva povijesna medalja za hrvatski judo i prva zlatna u Parizu za naše sportaše. Preponosna sam, još nisam svjesna svega. Drago mi je što su obitelj i prijatelji bili sa mnom", rekla je u uvodu"; rekla je Matić pa se osvrnula na mirnoću s kojom je ušla u meč: "Nisam se htjela opterećivati, nisam ni imala doživljaj kao da su Olimpijske igre, tako je i ostalo. Kad sam dobro krenula u dan, sve je bilo lakše."

"Protiv Miriam mi je bio jedini poraz ove godine, sad smo to naplatili. Dvije sekunde su falile za ippon, ali bitno je da sam dobro odradila do kraja. Jedna kazna, u redu, tako se to radi", kazala je Matić i opisala osjećaj kada je vrijeme isteklo: "Samo ruke u zrak, veselje, sreća i radost, to je to."

"Ovo je san koji smo sanjali. Bili bismo zadovoljni s medaljom bilo kojeg sjaja, ali zlato... nemamo više što komentirati", rekla je pa dodala da će tek za nekoliko dana stvarno imati doživljaj kako je biti olimpijski pobjednik. "Čula sam već komentare da se u Zagrebu pucalo kad sam ušla u finale, stvarno mi je drago i toplo mi je oko srca", kazala je Matić i dodala kako misli da bi je kod kuće u Splitu mogla dočekati dobra atmosfera.

