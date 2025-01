Protiv Francuske se igra u legendarni Jazinama koje bi trebale zastrašiti Francuze

Neskriveno zadovoljstvo zavladalo je u Hrvatskom košarkaškom savezu, pa i u domaćoj košarkaškoj zajednici, što će se kvalifikacijska utakmica s Francuskom za odlazak na Eurobasket igrati u zadarskom hramu košarke - u legendarnim Jazinama.

A ova, gotovo pa mitska dvorana, prošla je strogu provjeru inspekcije Fiba Europe ali uz uvjet da se ono što nedostaje doradi do dana utakmice (21. veljače).

Dvorani su, za utakmicu takvog ranga, potrebne značajne preinake, i upravo se zato čekalo odobrenje krovne košarkaške organizacije koja je dala svoje zeleno svjetlo. Utakmica Hrvatska – Francuska igrat će se u Jazinama!

U posljednjih mjesec dana u preuređenje dvorane bezbrojne su sate uložili volonteri, zadarski ljubitelji košarke i uz podršku HKS-a uspjeli zorno prikazati potencijal dvorane. Do 21. veljače potrebno je učiniti mnogo dodatnih zahvata, uključujući preuređenje svlačionica, postavljanje dodatnog semafora, uređenje medijske tribine, kao i potpuno drugačiji prostor vezano uz klupe igrača i zapisnički stol, no uz mnogo dobre volje, a u Zadru je itekako ima, dvorana će zadovoljiti sve uvjete i Hrvatska će protiv europskih i olimpijskih doprvaka pobjedu tražiti u Jazinama.

E sad, ako se pitate zašto baš Jazine s kapacitetom od 3500 gledatelja na ne Dvorana Krešimir Ćosić na Višnjiku, kapaciteta 9000 gledatelja, očito je namjera da se uz pomoć navijačke skupine Tornado stvori takav ugođaj koji bi trebao značajno narušiti koncentraciju i kvalitetu izvedbe kvalitetnije reprezentacije. A ona dolazi u vrlo jakom sastavu, sa osam euroligaških igrača (Fournier, Poirier, Strazel, Okobo, Maledon, Cordinier, Hoard, Sako) ali i sa četvoricom igrača iz jakih europskih klubova izvan kruga euroligaša (Albicy, Mokoka, Makoundou, Noua).

E sad hoće li se to društvo prepasti atmosfere u Jazinama ostaje vrlo otvoreno pitanje. Prije da neće nego da hoće no sport je to pa nećemo ništa prejudicirati. Jer, kada "zapuše" Tornado sve je moguće. U svakom slučaju, za tu utakmicu u Zadru će se tražiti ulaznica više jer ulog je silno velik. Naime, s porazom bi hrvatska reprezentacija po prvi put, otkako postoji, ostala bez nastupa na Eurobasketu. A o posljedicama tako nečega po ionako urušenu hrvatsku košarku ne želimo niti razmišljati.

I zato se nadamo da će se izborniku Sesaru odazvati naši euroligaški igrači (Hezonja, Branković, Šamanić, Žižić) i da će u međuvremenu ozdraviti i proigrati neki, izborniku, važni igrači poput Gorana Filipovića.