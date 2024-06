Prošlo je 50 godina od legendarnog Sušnjevog zlata. Sandra će ga pokušati ponoviti

Olimpijski stadion u Rimu bit će od 7. do 12. lipnja domaćin 26. europskom prvenstvu u atletici. Nije prvi put da će Rim biti domaćin najboljim europskim atletičarima i atletičarkama. Prije točno 50 godina ondje se održalo europsko prvenstvo. Bio je to 11. EP po redu. Italija kao država bila je domaćin prvom europskom prvenstvu koje je održano u Torinu 1934. godine na stadionu Benito Mussolini. Na tom EP-u nadmetali su se samo atletičari.

To europsko prvenstvo prije 50 godina pamtit ćemo po zlatnoj medalji Luciana Sušnja na 800 metara, a taj je sportaš nedavno preminuo u rodnoj Rijeci. Bivši predsjednik Hrvatskog atletskog saveza pobijedio je ju Rimu s vremenom 1:44,07 minuta što je tada bio rekord europskih prvenstava. Te iste 1974. godine Luciano Sušanj je u izboru Sportskih novosti bio proglašen sportašem godine u Hrvatskoj. Osim što je bio, i još uvijek jest, hrvatski rekorder na 800 metara, Luciano Sušanj bio je i naš najbrži trkač na 400 metara, a sjajne rezultate ostvarivao je i u štafetnim utrkama.

Što se tiče povijesnoga rezultata u Rimu, po povratku iz talijanske prijestolnice u Rijeci mu je na Korzu priređen veličanstveni doček – vjerojatno najveći ikad priređen jednome riječkom atletičaru.

– Glavni suparnik na 800 metara bio mi je tada Talijan Marcello Fiasconaro, aktualni svjetski prvak. Pojavio se i mlađahni Steve Ovett, koji je na kraju bio drugi. Inače, Fiasconaro i ja bili smo dobri prijatelji i jako je dobro znao da sam u sjajnoj formi i da će me teško pobijediti. Tako je i bilo. Osvojio sam zlato, a on je bio tek šesti – kazao je Luciano o rimskom EP-u.

Zanimljivo je i to da je trenirao u nemogućim uvjetima...

– Trenirao sam samo triput tjedno. Nismo imali ni svlačionicu, a kamoli tuševe. Kada bi bilo lijepo vrijeme, poslije treninga okupali bismo se u moru. Ako bi bilo loše vrijeme, nije bilo kupanja dok ne bismo došli doma. Tek poslije su nam nogometaši ustupili jednu svoju svlačionicu. Novca u atletici tada nije bilo pa sam u jednom trenutku morao prekinuti jer sam se morao zaposliti. Iz radničke sam obitelji i u kući nije bilo novca. Tako sam se kao mladić zaposlio u tvrtki Torpedo. Radio sam u analitičkoj službi. To je nekad bila jaka tvrtka, a danas više ne postoji – rekao nam je u jednom od svojih posljednjih intervjua.

Na tom EP-u prije 50 godina pojavio se čitav niz sjajnih atletičara i atletičarki poput Valerija Borzova, Pietra Mennee, Irene Szewinske, Sare Simeoni. Tadašnja reprezentacija bivše Jugoslavije brojila je 11 atletičara i atletičarki. Za usporedbu, na ovom EP-u nastupit će čak 17 hrvatskih atletičara i atletičarki. Jasno, neki s ambicijama za medalju, nekima će finale biti vrh svijeta, a nekima je nastup na EP-u nagrada za dobre rezultate ove sezone.

U kategoriji sigurnih osvajača medalja možemo ubrojati samo Sandru Elkasević. Možda ove sezone na svijetu ima jaku konkurenciju u Amerikanki Allman, Kineskinji Feng i Kubanki Perez, no na europskom terenu i dalje je broj jedan. Uostalom, na europskim prvenstvima od 2010. godine do danas osvaja samo zlatne medalje u bacanju diska. U Rimu će još malo podebljati svoje sjajne statistike. Probat će osvojiti sedmi uzastopni europski naslov... Oni koji su blizu medaljama svakako su Filip Mihaljević koji će braniti zlato iz Münchena od prije dvije godine, te Filip Pravdica u dalju. Što se tiče Fiće, imat će jaku konkurenciju u domaćim kuglačima. Leonardo Fabbri ove je sezone bacio kuglu 22,95 metara, a Zane Weir 21,93 metra. Mihaljevićev najbolji hitac ove sezone iznosi 21,71 metar što bi trebalo biti dovoljno barem za broncu. Zanimljivo je da su kvalifikacije kugle večeras u 19.55 sati što se nikada nije dogodilo na velikim natjecanjima, Uvijek bi kvalifikacije bile u jutarnjem programu. No organizatori su predvidjeli da će puno ljudi doći na stadion baš zbog Fabbrija i Weira.

Jana među elitom

Filip Pravdica šokirao je sve, pa i sebe, nedavnim skokom u dalj – 8,35 metara. Dalje od njega ove sezone skočili su samo Grk Tentoglou i Talijan Furlani. Obojica su skočila centimetar više – 8,36 metara. Norma za finale je točno osam metara i to je dužina koju Pravdica ima u svojim nogama. U dalju ćemo imati još jednog predstavnika – Čeku koji je ove sezone skočio 7,96 metara pa se i on ima čemu nadati u Rimu. Bit će zanimljivo pratiti i vidjeti kako će se na prvom velikom seniorskom natjecanju snaći Jana Koščak koja će nastupiti u sedmoboju. Ispunit će joj se želja da se, rame uz rame, nadmeće s uzornom Belgijankom Thiam, jednom od rijetkih sedmobojki u povijesti koja je osvojila više od 7000 bodova u sedam disciplina.

Hrvatsku će predstavljati devet atletičarki i osam atletičara: Sandra Elkasević (disk), Matea Parlov Koštro (polumaraton), Bojana Bjeljac (10000 m), Jana Koščak (sedmoboj), Sara Kolak (koplje), Marija Tolj (disk), Nina Vuković (800 m), Lucija Leko (disk i kugla), Lucija Cvitanović (koplje), Filip Mihaljević (kugla), Filip Pravdica (dalj), Marko Čeko (dalj), Marino Bloudek (800 m), Martin Marković (disk), Matija Gregurić (kladivo), Roko Farkaš (200 m) i Ivan Horvat (motka). Od 17 naših predstavnika, njih sedmero ispunilo je norme, dok su se ostali kvalificirali putem rankinga.

