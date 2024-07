Pred košarkašima je prilika generacije: 'Želje i ciljeve imam, ali teret nemam'

Pred većim je brojem hrvatskih reprezentativaca pa tako i izbornikom Josipom Sesarom večeras u Ateni utakmica karijere – polufinale predolimpijskog turnira protiv Dominikanske Republike (20 sati). Doduše, važnost ove utakmice može se usporediti s onom prošloljetnom u Istanbulu, u finalu olimpijskih pretkvalifikacija, ali ovo je ipak dvoboj na višoj natjecateljskoj razini.

No čini se da se izbornik Sesar sudbonosnošću ove utakmice nimalo ne zamara.

– Meni je najveća utakmica najprije bila ona protiv Luksemburga pa Irske, pa Belgije, pa Ukrajine, pa Turske i tako redom. Ja na to tako ne gledam. Imam svoje želje i ciljeve, ali taj teret nemam. Uživam u trenerskom poslu koji mi ne donosi stres do mjere da ne mogu funkcionirati. Volim tenziju i adrenalin koji idu uz trenerski posao jer to je nešto najbliže igračkom adrenalinu.

Slijedi dvoboj Dončića i Giannisa

Kad tako postavite priču, onda logično zvuči i ovo:

– Zar nije bolje da vas dođe gledati 14-15 tisuća, da je puna dvorana ili da se, kao u našoj utakmici protiv Novog Zelanda, čuje škripa tenisica. Ljepota našeg posla je u tome što možemo igrati sa što boljim suparnikom, nadmudrivati se sa što boljim trenerom sa suprotne strane pa se i tako to možete razvijati.

A za očekivati je da će se u našem polufinalu, koji slijedi nakon spektakularnog polufinalnog susreta domaćina Grčke i Slovenije, Giannisa Antetokounmpa i Luke Dončića, doista čuti škripa tenisica, uz tek ponešto hrvatskih i dominikanskih navijača.

– Oni u Duarteu imaju NBA igrača, Feliz je potpisao za Real, Montero je igrao za Andorru, neki njihovi igrači igraju u Poljskoj. Imaju jako prodorne bekove a njihovi visoki igrači idu na skok u napadu. Morat ćemo se jako dobro vraćati u obranu. Inače, njihov izbornik Nestor Garcia je Argentinac koji je s ovom momčadi izbacio reprezentaciju svoje zemlje.

Utakmicu između Slovenije i Novog Zelanda sa zanimanjem je gledao i Sesar ali iz onog kuta iz kojeg ju je gledala većina a to je hoće li Slovenija dobiti s potrebnih 29 razlike za prvo mjesto.

– Meni to nije bio stres jer smo se mi kvalificirali u polufinale s uvjerljivom pobjedom nas Slovenijom. Nisam ni za koga navijao. Ja sam više gledao kako će Slovenija igrati protiv Novog Zelanda, kako će oni rješavati neke stvari. A ta je utakmica potvrdila koliko je, ne samo po razlici od 16 koševa, bila naša pobjeda nad Slovencima.

Mnogi će reći da ćemo u polufinalu s Dominikanskom Republikom imati pobjedivijeg suparnika nego sa razigranim domaćinom Grčkom.

– Ne mislim da je Dominikana puno lakši suparnik. Uostalom, nije naša želja veća nego njihova. Svi smo mi sportaši osim pojedinih košarkaša Novog Zelanda. Oni su u završnici utakmice sa Slovenijom pokazali da nisu sportaši, demonstrirali su dno sporta. Meni je nevjerojatno da se u karijeri toliko žrtvuješ i da si voljan pustiti nekome da te dobije koliko mu treba. Kao sportašu nikad ti ne smije biti svejedno jesi li izgubio 15 ili 20 koševa, a kamoli 29.

Oni koji su gledali televizijski prijenos te utakmice tvrde da je Dončić najboljem Novozelanđaninu Illiju nešto dobacio neposredno prije slobodnog bacanja koje će, s drvenim izbačajem, dotični i promašiti i tako omogućiti Slovencima da šutiraju tricu za potrebnih im "plus 29" da budu prvi u podskupini.

– Ja nisam čitač s usana, ali kažu da se u prijenosu to vidjelo. Neshvatljivo mi je da za dres nekog igrača prodaješ svoj karakter i ponos. Mislim da i Fiba treba reagirati na takve stvari za zaštiti svoj integritet.

Slična, nesportska gesta, dogodila se i u utakmici igranoj u Rigi između Gruzije i Filipina. Da bi prošli dalje, Gruzijcima je trebala pobjeda od 19 koševa razlike, a kako je osnovni dio igre završavao tijesnim rezultatom (96:94 za Gruziju), Gruzijci su poželjeli igrati produžetak, ali pokušaj njihova prvog centra Bitadzea da nakon promašenog filipinskog bacanja sam sebi zabije koš nije uspio.

– Ta situacija gdje Bitadze sam sebi pokušava zabiti koš, nevjerojatno mi je da netko tako funkcionira. Ja tako ne mogu i sve ću činiti u dozvoljenim okvirima.

Bedastoća od teorije zavjere

Kad smo već kod teorija zavjera, pojavila se jedna i iz slovenskog tabora koja kaže da je Hrvatska namjerno pustila Novom Zelandu samo da bi eliminirala Sloveniju. Dakako, onaj tko je u miks zoni vidio ljutita i razočarana lica hrvatskih košarkaša nakon te utakmice u takvu bedastoću ne može povjerovati ni trenutka.

– To su konstruirati oni koji bi tako nešto i napravili, ali to nisu sportaši. To normalna osoba ne može ni zamisliti. Uostalom, mi smo šest minuta prije kraja vodili protiv Slovenije 29 koševa razlike i da sam htio stisnuti gas, a u kakvom stanju je bio suparnik, mogli smo otići i na 40. No i suparniku morate ostaviti prostora za dostojanstven izlazak iz utakmice. Osim toga, imao sam igrače koje sam morao sačuvati da bi bili spremni za dalje jer u Atenu nismo došli igrati jednu utakmicu. Takve priče mogu doći, dakako, i iz krugova ljudi koji se bave klađenjem.

Osim Sesara, u polufinalima predolimpijskih tunira nastupit će još jedan naš trener – Aco Petrović s Brazilom. Igor Miličić, izbornik Poljske, u tome nije uspio jer je njegova vrsta u Valenciji izgubila obje utakmice (Bahami, Finska).

Evo parova polufinala na sva četiri turnira: VALENCIA: Španjolska – Finska, Bahami – Libanon; RIGA: Brazil – Filipini, Letonija – Kamerun; ATENA: Hrvatska – Dominikanska Republika, Grčka – Slovenija; SAN JUAN: Portoriko – Meksiko, Litva – Italija.

