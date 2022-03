Poznati Talijan osudio Rusa koji je nosio zloglasno slovo 'Z': Glupan, tipičan proizvod diktatora Putina

Latinično slovo Z postalo je simbol ruske invazije na ukrajinu, odnosno, kako oni to nazivaju 'specijalnu vojnu operaciju Z'. Taj isti simbol na sebi imaju ruski tenkovi koji su ušli u Ukrajinu, a čini se da je sada jedan mladi poznati Rus istu poruku uputio svijetu Naime, ruski gimnastičar Ivan Kuljak (20) osvojio je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Dohi, a na dodjeli medalja šokirao je cijeli svijet. Ponosno je stao na postolje, primio medalju, a na prsima je imao upravo zloglasni simbol 'Z'. Da stvar bude još gora, Ukrajinac Ilija Kovtun osvojio je zlato pa je na dodjeli medalja stajao pokraj ruskog gimnastičara.

Međunarodna gimnastička federacija (FIG) pokrenula je disciplinsku istragu protiv Kuljka zbog znaka na prsima, a neki su ga sportaši javno osudili. Jedan od njih je i Talijan Jury Chechi (52), koji je osvojio jedno olimpijsko, četiri europska i pet svjetskih zlata na karikama.

- Užasnut sam potezom tog malog imbecila, koji nema pojma da je sport sve suprotno od onog što je on htio pokazati svojim bezumnim činom. Glupan je tipičan proizvod diktatora Putina. Međutim, ne smijemo generalizirati i smatrati da svi Rusi dijele stav ovog malog. Uvjeravam vas da i Rusi jako pate zbog onoga što se događa u Ukrajini, samo to ne smiju reći. Ovih dana često se sjetim mog dragog ruskog prijatelja i kako me zaprepasti što se svaki put prije nego što će nešto reći o Putinu osvrće pazeći da ga netko ne bi čuo.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO