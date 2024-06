Hrvatska sveučilišna futsal reprezentacija osvojila je naslov svjetskih prvaka na turniru u Kini

Hrvatska sveučilišna reprezentacija osvojila je zlatnu medalju na FISU-ovom Svjetskom sveučilišnom prvenstvu održanom u Kini od 10. do 16. lipnja u konkurenciji od 14 sveučilišnih momčadi. Pod vodstvom izbornika Alena Jukića, hrvatski studenti su na putu do zlata pobijedili neke od najvećih i najfavoriziranijih futsal nacija, uključujući Portugal, Ukrajinu te Brazil u finalu.

Na svom putu do trijumfa, hrvatski su studenti natjecanje započeli u skupini C, gdje su snage odmjerili sa Mongolijom (9-0), Novim Zelandom (7-4) te Ukrajinom (1-9), jedinom momčadi koja im je na turniru nanijela poraz. U četvrtfinalu su s 4-1 svladali Portugal, momčad sastavljenu od igrača koji su osvojili posljednja dva U-19 prvenstva Europe, ali i koji su suvereno osvojili skupinu B s nevjerojatnom gol-razlikom 82-3.

Polufinale je donijelo priliku za revanš protiv Ukrajine, a potpuno spremni ovoga puta bili su hrvatski studenti pod vodstvom izbornika Alena Jukića i njegovog pomoćnika Saše Ledinščaka te ovoga puta slavili. Ukrajinci su, kao aktualni svjetski sveučilišni viceprvaci i

momčad čiji igrači igraju najviši rang ukrajinskog futsala, na odmor otišli s prednosti od 2-1, ali Hrvatska u nastavku stiže do preokreta i na kraju 4-2 pobjede. Dvostruki strijelac bio je Nikola Gudasić, a Toni Vučković i kapetan Bruno Kovačić zabili su po jedan pogodak.

Posljednji ispit na turniru bila je momčad Brazila, reprezentacija sastavljena od mladih igrača koji mahom igraju u najvišem rangu brazilskog futsala, kao i španjolskoj prvoj ligi, a unjihovim redovima našao se čak i prvotimac hrvatskog prvoligaša iz Makarske – Rafinha iz MNK Novo vrijeme.Bio je to pravi futsal spektakl prepun vrhunskih poteza s obje strane, agresivan i visokog intenziteta od početka do kraja. Brilijantu partiju dao je Gudasić ofenzivno, Mužar defanzivno,a stup na golu Piplica branio je sve što se prema njemu uputilo. Gotovo sve, jer su do jednog gola Brazilci ipak uspjeli doći i to tek u 27. minuti. Utakmicu je ranim pogotkom otvorio Gudasić, nakon pogođene stative iz drugog je puta bio precizan Novak, a točku na i u drugom poluvremenu stavljaju Mužar i još jednom Gudasić. Nikola je ujedno i sedmi strijelac turnira te ostaje žal što upravo njemu ili Piplici nije otišla jedna od individualnih nagrada.

Hrvatskoj sveučilišnoj futsal reprezentaciji čestitao je i predsjednik RH Zoran Milanović.

"Ova je pobjeda još veća zbog toga što su naši momci u finalu pobijedili reprezentaciju Brazila sastavljenu od vrhunskih internacionalnih igrača. A posebno veseli činjenica što je Hrvatska postigla takav uspjeh u akademskom sportu jer to pokazuje kako se i na hrvatskim sveučilištima potiče i promiče sport, natjecateljski duh i uporan rad bez kojeg nema ni rezultata", stoji u čestitci Zorana Milanovića.

Hrvatsku futsal sveučilišnu reprezentaciju predstavljali su studenti Sveučilišta u Zagrebu i Veleučilišta Edward Bernays, redom igrači s UniSport futsal parketa, koje ujedno krasi bogato iskustvo i uspjesi koje ostvaruju u najvišem rangu nacionalnih futsal natjecanja te

nastupi u reprezentativnom dresu. U Kini su zaigrali Ante Piplica, Lukas Mlinarić, MateoMužar, Matija Tolić, Bepo Paus, Branko Artić, Filip Novak, Ivan Penava, Nikola Gudasić, Toni Vučković, Jure Jakovljević, Ivan Marković, Lovro Cigler i kapetan Bruno Kovačić.

Zlatna medalja osvojena u Kini ukupno je peto zlato osvojeno na FISU svjetskim sveučilišnim prvenstvima od 1998. godine. Do sada su se na najviše postolje hrvatski studentski sportski predstavnici penjali još jedino 2005. i 2011.