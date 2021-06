Poznati hrvatski trener o Vatrenima na Euru: 'Kad se dogodio taj trenutak sve mi je bilo jasno'

Za Večernji list piše Sergej Jakirović, nogometni trener rođen u Mostaru, odrastao u Metkoviću. Nastupao je za čak 17 klubova iz Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Bugarske i Austrije, a upisao je i pet nastupa u dresu A reprezentacije BiH. Kao trener vodio je NK Sesvete, zatim 61 utakmicu HNK Gorica i 13 utakmica NK Maribor, a sada je trener Zrinjskog iz Mostara.

Zaista sam vjerovao da se možemo transformirati u ono što smo doživjeli protiv Škotske. Prvi znak bile su mi izjave Luke Modrića i Ivana Perišića nakon naše utakmice s Češkom. Bile su to realne procjene, bez imalo suzdržavanja ustvrdili su da to nije bilo dobro. A već se od prve minute protiv Škotske vidjelo koliko je Hrvatska odlučnija i agresivnija, odnosno da želi kontrolirati tijek utakmice.

Također, nije zanemariva i činjenica da smo ih jako dobro skautirali. Jer, izostalo je sve ono što je Škote krasilo u prve dvije utakmice: snažan ritam, brzina, duel-igra, centaršutevi, brza transformacija igre... Sve smo to dobro branili našim dobrim posjedom s autoritetom. A još kada smo poveli, Škoti su nestali s travnjaka. Samo ih je naša nepažnja vratila u život. U nastavku smo odigrali odlučnije, s puno više rizika. I to nam je baš trebalo.

Naravno, presudila je genijalnost Luke Modrića. No ja bih volio da u toj završnici, u utakmicama koje slijede, malo više naših igrača dolazi u protivnički šesnaesterac, da više koristimo tu našu tranziciju, odnosno da više radimo bez lopte. Svakako treba istaknuti prodornost koju smo, ulaskom Juranovića, odnosno Vlašića, dobili po toj desnoj strani. Ta dva igrača donijela su nam prijeko potrebnu živost i u otvaranju igre mi smo se stalno u veznom redu transformirali u romb, što je najčešće zbunjivalo Škote. Vlašić je puno pokretljiviji od Kramarića koji je zapravo najbolji na poziciji napadača ili prednjeg veznog igrača.

Također, djelovali smo puno kompaktnije, a ključ je bio i u toj riskantnijoj igri prema naprijed.Ono što je sada ključno jest taj reset koji smo dobili ulaskom u drugi krug. Za nas turnir zapravo tek sada počinje. Naravno, sada će sve utakmice biti igrane taktički odgovornije. Škote si morao pobijediti pod svaku cijenu u 90 minuta, sada imaš privilegij ići i u produžetke, odnosno jedanaesterce. Volio bih kada bismo u osmini finala izbjegli Španjolsku. Protiv svih ostalih reprezentacija već smo pokazali da možemo igrati. Ključno će biti to iskustvo pobjeđivanja u važnim utakmicama koje mi donosimo s turnira u Rusiji.

Smeta mi jedino ta naša oscilacija u reakcijama na uspjeh, odnosno neuspjeh. Od euforije do depresije. Zlatko Dalić je u jednom trenutku genijalac, a u drugom nema pojma! To mi se ne sviđa. Pa nikoga danas nije lako pobijediti, posebice na Europskom prvenstvu koje je jače i od Svjetskog. Isto tako, ove tri utakmice pokazale su koliko je važno poštovati elementarne nogometne postulate, a to je da stavite igrače na njihove prirodne pozicije. Jer, ako je suprotno, igrač uvijek može tražiti alibi da nije igrao na svojoj poziciji, a onda je uvijek kriv trener.

