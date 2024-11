Poznati Brazilac došao u Zagreb i upoznao Hrvata koji ih je zavio u crno: 'Još uvijek to pamtim'

Hrvatski sport je snažan, imate talentirane sportaše i kvalitetne trenere, a vjerujem kako ćete u budućnosti imati još bolje rezultate, kazao je predsjednik Međunarodnog paraolimpijskog odbora (IPC) Andrew Parson koji je posljednja dva dana bio u posjetu Zagrebu povodom obilježavanja 60 godina organiziranog djelovanja parasporta na području Republike Hrvatske.

Tijekom boravka u Zagrebu posjetio je službene prostorije Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO), treninge parastolnotenisača, paraodbojkaša, te paraplivača. Bio je i na primanju kod premijera Andreja Plenkovića s izaslanstvom Hrvatskog paraolimpijskog odbora, kao i na humanitarnom koncertu "Hoću sport" grupe Silente u zagrebačkoj Tvornici kulture.

"HPO je jedan od najstarijih, u dobrom smislu te riječi, saveza na svijetu. Lijepo je proslaviti tako veliku brojku, ali još je važniji, primjerice ugovor koji je potpisan s ministrom sporta koji će pružiti djeci i mladima s invaliditetom više prilika uključiti se u sport. Nije sve u medaljama, one su važne, ali moramo pružiti što više prilike mladima da se uključe u sport," kazao je u razgovoru za Hinu.

"Znao sam mnogo o radu HPO-a, ali dolaskom u Zagreb imao sam priliku posjetiti sjedište, vidjeti gdje sportaši treniraju, razgovarati s premijerom, ministrom sporta, bio sam na humanitarnom koncertu. Za nas u IPC-u je važno vidjeti i razumijeti kako možemo biti efikasniji u pomoći HPO-u," kazao je.

Ovo je njegov drugi posjet Hrvatskoj, prvi put je bio prije 20 godina na Europskom prvenstvu u parastolnom tenisu kao dio brazilskog izaslanstva.

"Od tada se mnogo toga promijenilo. Rezultati koje hrvatski paraolimpijski pokret ostvaruje sve su bolji, imate sportaše koji osvajaju medalje na najvećim natjecanjima, suce... to je sve rezultat rada. Sjajno je vidjeti kako se hrvatski paraolimpijski pokret razvija. To je važno i za hrvatsko društvo, za inkluziju osoba s invaliditetom u zajednicu. Na proslavi 60 godina imat će mnogo toga proslaviti," kazao je.

Oba puta je posjetio Zagreb, no čuo je i mnogo lijepih riječi o hrvatskoj obali.

"Brazil također, ima lijepu obalu i plaže, no Hrvatska u ovom trenutku ima nešto bolje od Brazila. Još uvijek pamtim pobjedu hrvatskih nogometaša u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru," kazao je sa smiješkom 47-godišnji Brazilac koji dužnost predsjednika IPC-a obnaša od 2017. Zanimljivo, Parsons je tijekom koncerta grupe Silente u call centru imao priliku upoznati napadača "Vatrenih" i zagrebačkog Dinama Brunu Petkovića koji je zavio Brazil u crno izjednačivši na 1-1 u 117. minuti susreta.

Parson se s odmakom osvrnuo i na Paraolimpijske igre koje su ovoga ljeta održane u Parizu i na kojima su hrvatski sportaši osvojili četiri medalje - zlato (Anđela Mužinić Vincetić), srebro (Deni Černi), te dvije bronce (Luka Baković, Dino Sinovčić).

"Bilo je nevjerojatno, bile su to najbolje paraolimpijske igre do sada. One su uzor za ostale organizatore kako to treba raditi. Organizacija, promocija, sportski objekti, gledanost.. sve je bilo super. Atmosfera na borilištima je bila sjajna, što sportašima mnogo znači. Prodali smo 2.5 milijuna ulaznica. Ostavština Pariza je također sjajna, u Parizu i Francuskoj se posljednjih godina uvelike promijenila percepcija osoba s invaliditetom. Nadam se da ćemo u Los Angelesu za četiri godine biti još zadovoljniji."

Naglasio je i kako medijsko praćenje parasporta raste.

"Medijsko praćenje parasporta raste iz godine u godinu. Primjerice, Paraolimpijske igre u Parizu je na raznim platformama pratilo četiri milijarde ljudi, tv prijenos je išao u više od 160 zemalja, a za one zemlje u kojima nitko nije otkupio tv prava, sportske događaje se moglo pratiti na YouTubeu. Cijeli planet je mogao gledati POI iz Pariza. Prvi put smo morali uvesti i kvote za broj novinara što se do sada nikada nije dogodilo. To je znak da rastemo i u medijskoj pokrivenosti," istaknuo je.

Tijekom boravka u Zagrebu Parson je posjetio i zagrebački bazen Utrina i plivače i plivačice Natatora gdje su ga upozali s velikim tradicijom koju ima plivanje u Hrvatskoj.

"Mogao je vidjeti uvjete u kojima treniraju i koji nisu na razini njihovih rezultata. Upoznali smo ga s objektom, treninzima, natjecanjima, a zadržao se duže nego što je bilo predviđeno protokolom," kazala je istaknuta hrvatska paraolimpijka i direktorica Natatora Ana Sršen.

"Predložio je našoj paraolimpijki, koja je ujedno i ambasadorica za ravnopravnost spolova u HPO-u Pauli Novini da se kandidira za komisiju sportaša u IPC-u," dodala je.

Navratio je i u prostore Invalidskog odbojkaškog kluba Zagreb gdje ga je ugostio Ivan Ćosić, hrvatski reprezentativac u sjedećoj odbojci, predstavnik sportaša i član IO-a u Svjetskoj paraodbojkaškoj federaciji i Europskoj paraodbojkaškoj fedraciji, član Vijeća sportaša u Svjetskoj antidopinškoj agenciji, te sportski direktor IOK Zagreba.

"Pričali smo o načinu funkcioniranja kluba i kako smo podigli klub na ovu razinu gdje smo sada. Dotaknuli smo se i nekoliko međunarodnih tema, posebno vezanih za klasifikaciju sportaša koji je jedan od većih problema u parasportu. Bio je to ugodan razgovor, zanimalo ga je i o Univerzalnoj parasportskoj školi koju vodima u suradnji sa Zagrebačkim parasportskim savezom. Poanta ovog prostora je da osiguramo djeci da mogu trenirati i da to ne trebaju platiti, a isto tako ih želimo uključiti u parasport. Naš cilj je ojačati spor s novim mladim ljudima," naglasio je Ćosić.

Parsons je razgovarao i s hrvatskim parastolnotenisačicama Anđelom Mužinić Vincetić i Helenom Dretar Karić koje su upravo u njegovom rodnom Brazilu, na paraolimpijskim igrama 2016. osvojile srebro u ekipnoj konkurenciji. Imaju i ekipnu broncu iz Tokija, dok je Anđela nedavno u Parizu bila "zlatna" u singlu.

Predsjednik IPC-a je tijekom svog kratkog, ali programom intenzivnog boravka u Zagrebu, posjetio i humanitarni koncert "Hoću sport" grupe Silente u zagrebačkoj Tvornici kulture s kojeg je sav prihod namijenjen osiguranju boljih uvjeta za bavljenje sportom, djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom, ostvarenju što boljih rezultata i podršci za sudjelovanje na natjecanjima.