Poznata Hrvatica ostvarila je impresivnu karijeru, stigla joj je najveća nagrada

Morana Paliković Gruden cijeli je svoj život posvetila sportu, u početku kao sportašica, a zatim novinarka, političarka i sportska djelatnica. Njezin rad neizmjerno je značajan za razvoj sporta u Hrvatskoj, posebno u promicanju ravnopravnosti spolova. Dugogodišnja je predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u sportu HOO-a, a donedavno je obnašala i dužnost dopredsjednice Hrvatskog olimpijskog odbora te predsjednice Hrvatskog klizačkog saveza ostvarivši impresivnu karijeru, okrunjenu najvišom državnom nagradom za sport Franjo Bučar za životno djelo. Umjetničko klizanje i skijanje bili su njezini sportovi, a jedno je vrijeme trenirala i košarku.

- Od svih sportova najbolje sam rezultate postigla u skijanju. Bila sam čak jednom prvakinja Zagreba i treća u Hrvatskoj. Jednostavno sam smatrala da sport mora biti dio mog života, ističe Paliković Gruden.

- Dinamika sporta u kojoj se uvijek netko natječe u kvaliteti djelovala mi je jako stimulativno i činilo mi se da me to gura naprijed. Kad sam se počela baviti novinarstvom, a tu sam provela 25 godina, te kasnije osnovala i časopis Zaposlena,zapravo sam stalno taj natjecateljski duh gradila u svojoj osobnosti. Moja druga osobina je znatiželja. Volim nova područja, nove stvari, tako da sam nakon te novinarske karijere unutar sustava osnovala vlastiti list, počela se baviti ravnopravnošću spolova i strategijama koje su važne za uspjeh žena u društvu. Na kraju sam otišla i jedan mandat u parlament od 1986. do 1990., a ubrzo nakon toga izabrana sam u gradsku Skupštinu, Poglavarstvo i druge gradonačelničke funkcije. Tada mi se to činilo jako zanimljivo, a kad sam završila svoju političku karijeru i odlučila da je kraj, razmišljala sam gdje bih najbolje mogla plasirati sva ta stečena znanja, priča Morana i dodaje:

- Bila sam sigurna da se trebam vratiti u sport i imala sam sreću i da su me mnogi tu željeli, a ja sam točno znala što želim raditi. Bilo je to pitanje ravnopravnosti sportašica i sportaša, njihove mogućnosti u pripremama za osvajanje rezultata, jednaka raspodjela sportske infrastrukture, isti broj sati treninga i da imaju pravo na jednako kvalitetne trenere te jednako pravo pristupa infrastrukturi. Danas se to čini normalno, međutim još uvijek nije tako, a prijašnjih je godina bilo i gore. Kad sam preuzela ovu komisiju, ona se zvala Komisija za skrb o ženama u sportu, pa se postavljalo pitanje što su to žene skrivile da o njima treba skrbiti. Ako su sportašice, ako mogu osvajati medalje i biti rekorderke, olimpijske prvakinje, onda je stvarno smiješno da se zove komisija za skrb. Trebalo mi je pet, šest godina da svoju sredinu nagovorim da promijenimo to prvo u Komisiju za žene u sportu, a onda i Komisiju za ravnopravnost spolova.

Morana Paliković Gruden nedavno je u Zagrebu primila najvišu državnu nagradu za sport Franjo Bučar za životno djelo. U povijesti Hrvatske tek je šesta žena koja ju je primila, te je jedina Hrvatica koja je primila nagradu Ujedinjenih naroda Žene i sport. Dodjela nagrada bila je u UN-u u New Yorku 2019. godine, a među ostalim je sadržavala i financijski dio kojega se Morana Paliković Gruden odrekla kako bi pokrenula jedinstven projekt u regiji pod nazivom Glas žena u sportu. Riječ je o radionicama koje se održavaju u raznim hrvatskim gradovima, a sastoje se od praktičnih vježbi pred kamerama, simulacijama snimanja izjava u mix zoni i konferencije za medije, zatim predavanjima o prednostima i zamkama interneta i društvenih mreža, važnostima medijske pismenosti, kao i o rodnim stereotipima i seksizmima u medijskom praćenju ženskog sporta. Na kraju slijedi analiza snimljenog materijala uz komentar.

- Kad sam primala nagradu obećala da ću napraviti jedan novi projekt i i htjela sam da bude zanimljiv ne samo nama u Hrvatskoj, nego i vani. Htjela sam da pokažemo koliko, s obzirom na našu veličinu i sportske rezultate, možemo raditi iskorake s više hrabrosti, nego jedna velika zemlja koja nastupa na Olimpijskim igrama s nekoliko stotina sportaša. Upravo činjenica da se čuje glas žena u sportu dozvoljava da u prvom redu kažemo da u sportu nisu samo sportašice. Tu su i trenerice, sutkinje, liječnice, fizioterapeutkinje, nutricionistkinje, sportska administracija koja je u ogromnoj većini ženska.

Morana Paliković Gruden život je posvetila sportu, a tako je odgajala i svoju djecu.

- Moja djeca su se apsolutno morala baviti sportom. Imali su pravo ne biti najbolji, ne biti prvaci i mijenjati sportove, ali je on morao biti sastavni dio njihovog života. Inzistirala sam na tome da ono što su započeli, to i dovrše.

Ravnopravnost spolova u sportu kod nas postaje ozbiljna tema otkako ju je otvorila Morana Paliković Gruden. Okupila je oko sebe ljude s kojima radi velike stvari, čak i onda kada nema apsolutnu potporu okoline.

- Vrlo sam ponosna na to što sam uspjela okupiti i mlađe žene u sportu koje će sve to nastaviti i koje su vidjele da im to treba za buduću karijeru nakon sporta. Znam da bi to bilo zanemareno područje da ja nisam tako silovito krenula na to. Uzmimo na primjer nagradu Franjo Bučar koja mi je dodijeljena za životno djelo. Ukupno ih je od 1990. godine do danas dodijeljeno 84, a ja sam nažalost tek šesta žena. Ne možemo reći da nemamo puno žena okupljenih u sportskoj obitelji koje imaju odlične sportske rezultate, baš naprotiv, imamo ikone sporta. I malo mi je čudno da barem 30 postro tih nagrada nije otišlo u ruke žena. Nagrada za životno djelo je četvrta velika nagrada koju sam dobila za svoj rad u sportu i moram reći da sam zahvalna svima onima koji su mi otvarali mogućnosti. Tu u prvom redu mislim na okruženje Hrvatskog olimpijskog odbora i njezinog predsjednika Zlatka Mateše koji su mi davali podršku bez obzira na to što se nisu uvijek slagali sa mnom. Bila sam na pedesetak velikih sportskih natjecanja da vidim što se događa u svijetu i da onda dio toga implementiram u svojoj sredini - zaključila je.