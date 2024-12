Problemima u Dinamu kao da nema kraja. Bjelici nedostaje pola momčadi, što se to događa?

Pogled na sastav Dinama za utakmicu s Varaždinom na prvu ne otkriva previše detalja koji bi mogli zabrinjavati navijače. No, izostanak Martina Baturine i Stefana Ristovskog svakako mora upasti u oči. Njih su dvojica dobili temperaturu te danas ne mogu igrati. Podsjećamo, utakmica s Varaždinom trebala se igrati u subotu, no pomaknuta je za jedan dan zbog obilježavanja Dana žalosti nakon velike tragedije u Prečkom.

Naravno, kako to obično biva u Dinamu ove sezone, to nije sve. Maxime Bernauer ne može igrati zbog obiteljskih razloga, a u Dinamu su odlučili da je zbog lakše ozljede bolje ne riskirati s Petrom Bočkajem pa niti njega nije bilo u zapisniku. Kad na ovu četvoricu dodamo one igrače kojih zbog ozljeda nema još od ranije, dolazimo do brojke od 11 igrača na koje Nenad Bjelica nije mogao računati.

Od ranije nema Dine Perića, Arijana Ademija, Brune Petkovića, Josipa Mišića i Petra Sučića, a za dvoboj s Varaždinom ne konkuriraju niti Takuya Ogiwara, koji je prema svemu sudeći odigrao svoje za Dinamo, kao niti Samy Mmaee koji je i dalje suspendiran.

Pravo je čudo kako je trener Bjelica uopće skrpao sastav koji također djeluje konkurentno u borbi treće i četvrte momčadi HNL-a.