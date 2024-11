Potvrđeno je: Messi se vraća u Barcelonu, prihvatio je poziv i odlučio prekinuti dugotrajnu agoniju

Bombastično zvuči, bilo bi lijepo da se to dogodi i na igračkom planu, ali barem zasada neće. Istina je, Lionel Messi dolazi u Barcelonu, ali ne kako bi s 37 godina ondje nastavio svoju briljantnu karijeru. Po mnogima najbolji nogometaš svih vremena vratit će se samo na jedan, maksimalno dva dana...

Razlog tome je proslava 125. rođendana kluba. Sportski ponos Katalonije odlučio je 29. studenog napraviti veliku, grandioznu gala-večer, a nju će svojim prisustvom uveličati i Messi. Svakako najbolji nogometaš u povijesti kluba nije htio odbiti poziv Barcelone.

🚨🚨🌕| BREAKING: Leo Messi will attend the special gala at Liceu theatre in Barcelona on November 29th to celebrate FC Barcelona's 125th anniversary. @MigRico 🔵🔴🤩✨ pic.twitter.com/z2POoYaFfi