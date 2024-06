Pogledajte detaljnu analizu najvažnijeg protivnika vatrenih! Na jedno moraju posebno paziti

Za hrvatsku reprezentaciju nema previše vremena za osvrtanje na dvoboj drugog kola protiv Albanije. Naravno, stručni stožer će istaknuti detalje koji jesu ili nisu bili dobri, ali već sad su u našem kampu misli okrenute na, kako je i sam izbornik Zlatko Dalić rekao, utakmicu "nokaut-faze" protiv Italije. Iako je riječ o utakmici trećeg kola grupne faze, očito je da za Hrvatsku ova utakmica nosi slogan biti ili ne biti. S jedne strane nas pobjeda gotovo sigurno dovodi do prolaska skupine, dok s druge strane poraz garantira ispadanje s Eura, a remi pruža tek neke minimalne matematičke šanse. Ono na čemu Dalić i njegovi pomoćnici već naveliko rade je analiza reprezentacije Italije, branitelja naslova europskog prvaka s posljednjeg Eura.

Spalletti čekao s idejama

Prvo i najvažnije što se mora istaknuti kod Talijana jest da je njihova reprezentacija uvelike drukčija od one koja je došla do europskog trona prije tri godine. Ne samo zbog kadra igrača koji je bitno drukčiji (zalasci karijera obrambenih velikana Chiellinija i Bonuccija, pad karijere Verratija), nego prvenstveno zbog drastično drukčijeg stila igre. U jesen 2023. godine na izborničku klupu je stigao renomirani trener Luciano Spalletti koji je u sezoni 2022./2023. osvojio naslov prvaka Serie A s Napolijem nakon više od 30 godina čekanja. Nakon iznenadnog odlaska prethodnog izbornika Roberta Mancinija na izborničku klupu Saudijske Arabije Spalletti nije htio previše mijenjati do kraja kvalifikacija, smatrajući da igračima ne bi bilo dobro dati previše novih informacija u napetim kvalifikacijama, na kraju kojih se Italija provukla na drugom mjestu, sa šest bodova manje od prvoplasirane Engleske i istim brojem bodova kao trećeplasirana Ukrajina.

Nakon što je plasman na Euro osiguran, iskusni strateg počeo je implementirati svoje ideje. U pripremne četiri utakmice uoči Eura je uočeno da su te ideje sve više upijane i da je Italija počela poprimati identitet stila igre svojeg novog izbornika. Glavna stvar na kojoj se Italija temelji je pozicijska fluidnost. U prijevodu, nije toliko važno hoće li formacija Talijana uoči dvoboja s hrvatskom službeno biti u 4-3-3 ili u 3-4-2-1 obliku, jer će se te dvije formacije ionako konstantno izmjenjivati ovisno o situaciji u terenu u danom trenutku.

Što se tiče napadačkih aspekata, tu je promjena pozicija još i učestalija, a u tom smislu prednjače igrači Intera te vjerojatno i najbolji nogometaši ove selekcije, lijevi bočni Federico Dimarco i središnji vezni Nicolò​ Barella. Iako imaju svoje nominalne pozicije, riječ je o igračima koji su lutalice na terenu, koji kontinuirano traže prostore i koji u bilo kojem trenutku mogu postati napadači, veznjaci, "desetke" ili krila. Taj stil znaju iskorištavati i igrači poput još jednog veznjaka Intera Davidea Frattesija, ali i glavnih "desetki" reprezentacije, Federica Chiese i Lorenza Pellegrinija, i to čini kretnje bez lopte najvećim forteom Spallettijeve Italije. Sve ovo najbolje dokazuje podatak da je po broju upućenih dubinskih lopti Italija bila druga reprezentacija cijelih kvalifikacija. Upućivali su po utakmici 10,2 dodavanja koja takoreći sijeku, odnosno izbacuju jednu liniju suparničke momčadi. Budući da je Hrvatska u dvoboju protiv Albanije dvaput primila pogodak od igrača koji su ulazili iz drugog plana, ovaj aspekt talijanske igre će sigurno biti pod povećalom našeg stožera u pripremi ove utakmice.

Ranjivost u obrani

S druge strane, Italija više nije ona reprezentacija koja se disciplinirano pozicijski brani iz svojeg kaznenog prostora, ali isto tako nisu ni reprezentacija koja gaji visoki presing, što pokazuju percentilne brojke pod Spallettijem. Bez lopte se Talijani brane u svojoj polovici, ali ne spuštaju se u krilo svojeg vratara. Najčešće igraju kombinaciju zonske obrane i obrane na čovjeka, a glavni taktički obrazac u obrani im je usmjeravati suparnika da u posjedu ide okolo, od jedne do druge strane. Centralno stoje vrlo blizu jedni drugima, ali su fokusirani na presijecanje dodavanja, tako da su zapravo najranjiviji ako se jedan igrač ne odluči na dodavanje te nošenjem lopte probije sredinu, a baš je zanimljivo da je to forte igre našeg Matea Kovačića.

Ukratko, Italija kadrovski sigurno nije reprezentacija najvišeg svjetskog ešalona, ali je taktički izrazito zanimljiva i nepredvidiva, uz vrhunskog stratega na klupi.

