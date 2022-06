Jurčević otvoreno o reprezentaciji: Podcjenjujemo i tražimo alibije, a gubimo imidž

Još će se pričati o našem debaklu protiv Austrije. O njemu je ovih dana razmišljao i Nikola Jurčević.

– Ne možemo biti zadovoljni. Kada nismo kompletni, bez potrebnog naboja, imamo problem sa svakom dobrom reprezentacijom – počeo je Jurčević.

Mnogim igračima ovo natjecanje nije sjelo, posebice u godini velikog natjecanja...

– Tako mogu reći svi. Ovako negativno doživljen visoki poraz pokazuje da je svaka utakmica za reprezentaciju važna. Ne treba stvarati alibi da je ovo natjecanje nevažno. Sada pričamo da ne želimo od Francuske primiti četiri komada, pa vidite da nam je onda važno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.06.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Nogometna utakmica Lige nacija, Hrvatska - Austrija. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

Ali igrači se štede i čuvaju ozljeda uoči SP-a?

– To je normalno. No poraz je sigurno bolan i moramo ga analizirati na realan način. Slušam kako se podcjenjuje Austrija, no to je jako dobra momčad koja ima skoro sve igrače na ozbiljnoj razini. Igraju ozbiljan i moderan nogomet. Kada mi nismo na našem optimumu i kada nemate ključne igrače, onda smo mi na razini Austrije. Ako nekome nije jasno, neka malo zagrebe i objektivno izmjeri status austrijskih igrača - rekao je Jurčević, pa nastavio:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.06.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Nogometna utakmica Lige nacija, Hrvatska - Austrija. Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Drugi je problem što se mi s tim ne želimo suočiti. Mi imamo četiri igrača top klase – Modrića, Brozovića, Perišića i Kovačića, dvojicu koji bi to trebali postati – Sosa i Gvardiol, a imamo veliki dio dobrih, na trenutke odličnih igrača koji nemaju potreban kontinuitet da bismo znali kako će oni reagirati u nekoj utakmici. Dosta toga ovisi o njihovoj formi, odnosno tijeku i zahtjevima na određenim utakmicama. Uzmite Arnautovića koji bi bio među našim najboljim igračima, da ne pričam o Alabi ili Kalajdžiću koji bi bio prvi napadač naše reprezentacije. Njega, primjerice, želi dovesti Bayern. Laimera traži Manchester United, a mi nismo čuli za njega pa mislimo da je od njega bolji neki naš prosječan igrač. To je zato što smo subjektivni...

Imamo li, dakle, razloga za brigu?

– Kada nam se sve posloži, imamo momčad koja može igrati sa svima, pobijediti bilo koga, u to nema sumnje. Da bismo bili pravi na SP-u, mora nam se spojiti kvaliteta, zanos i energija, to nas diže. Kada nam to nedostaje, onda je problem. Mi nemamo širinu da bismo u svakoj varijanti očekivali da ćemo s lakoćom pobijediti. Moramo biti realni, no to ne opravdava loše izdanje naše vrste, posebice u drugom dijelu. Moramo imati motivaciju za sve utakmice jer se ovakvim utakmicama gubi na samopouzdanju i imidžu naše reprezentacije - rekao je Jurčević, te zaključio:

Foto: Matija Habljak/PIXSELL 03.06.2022., stadion Gradski vrt, Osijek - Nogometna utakmica Lige nacija, Hrvatska - Austrija. Mateo Kovacic, Konrad Laimer Photo: Matija Habljak/PIXSELL

- Liga nacija je jako važna, sjetite se kako su izgledala polufinala i finala. A mi samo se bavimo alibijima kako ništa nije važno, kako smo umorni, zasićeni smo i onda sami sebi spuštamo ljestvicu. Ako stvaramo alibije, onda ništa ne može dobro izgledati. Uopće nije priča o taktici, automatizmima i sličnim rebusima. Pa ni jedna reprezentacija nema to, možemo govoriti o stilu. Kod Austrijanaca imate taj Leipzigov ili Salzburgov stil s dosta dinamike i trčanja, a mi imamo drugačiji profil igrača, odnosno stil igre. Poanta nije u kritici ni podcjenjivanju, ne smijemo umanjivati važnost utakmice da bismo opravdali poraz jer nas to nikamo ne vodi – zaključio je Jurčević.