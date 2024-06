Počinje Tour de France: Slovenac zarađuje ogroman iznos, Netflix o biciklistima snimio dokumentarac

Najčuvenija biciklistička utrka Tour de France 2024. počinje danas, a ove godine će prvi put u svojoj više od sto godina dugoj povijesti startati u Italiji. Prema organizatoru, Tour of France započet će s tri etape na sjeveru Italije. Start 29. lipnja s više od 3500 metara nadmorske visine vodi od Firence preko San Marina do jadranske obale do Riminija. Sljedeći dan etapa ide iz Cesenatica za Bolognu, a treća etapa povezuje Piacenzu i Torino. Sve etape duže su od 200 kilometara. Tour se potom nastavlja u Francuskoj.

Tour de France jedan je od većih sportskih događaja pa je jasno da privlači i brojne sponzore. U priču se uključio i Netflix koji je 2022. snimio dokumentarnu seriju pod nazivom "Tour de France: U srcu pelotona". Nakon toga je prije nekoliko tjedana objavljena i druga sezona koja prati utrku iz 2023. godine. U seriji se prikazuju vrhunski biciklisti i njihov put, hrabrost i žar u najnapornijoj biciklističkoj utrci na svijetu.

U drugoj sezoni u Netflixovoj seriji pojavljuju se Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) i Mark Cavendish (Astana-Kazahstan). Oni će sudjelovanjem u Netflixovoj emisiji još dodatno poboljšati zaradu koja je ionako impresivna.

Naime, ukupni pobjednik Toura de France dobit će 500.000 eura što je oko 20 posto nagradnog iznosa. Drugo mjesto donosi 200.000 eura, dok svi vozači slabiji od 20. mjesta dobivaju 1.000 eura. Pobjede u etapama donose 11.000 eura.

Vodeći biciklisti osim nagrada na turnirima imaju i brojne sponzore pa je tako talijanska La Gazzetta dello Sport procijenila da Tadej Pogačar godišnje zaradi šest milijuna eura, Primož Roglič 4.5 milijuna, Jonas Vingegaard i Mathieu van der Poel četiri milijuna, Wout van Aert 3.5 milijuna...

Netflix je u prvu sezonu dokumentarca u Tour de Franceu uložio osam milijuna eura, a osam momčad koje su sudjelovale dobile su zajedno 500.000 eura, odnosno 62.500 svaka. Još nešto novca momčadima je stiglo od organizatora natjecanja i televizijske kuće domaćina France Televisionsa.

Posljednje dvije godine na Tour de Franceu slavio je Danac Jonas Vingegaard, a dva puta prije toga pobjednik je bio Slovenac Pogačar.