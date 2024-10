Počinje elitno natjecanje! U njemu su samo tri hrvatska igrača i trener Mijatović

Ovog četvrtka započinje nova sezona košarkaške Eurolige u kojoj i dalje nema ruskih klubova i neće ih niti biti sve dok Rusija ne obustavi svoju agresiju na Ukrajinu i dok se tu ne postigne neko mirovno rješenje.

Ove sezone neće biti ni Valencije, što je dobra vijest za hrvatsku reprezentaciju. Naime, ovom španjolskom klubu ovog je ljeta pristupio prvi razigravač naše nacionalne vrste Goran Filipović koji će tako biti dostupan izborniku Sesaru za one dvije, presudne, kvalifikacijske utakmice protiv BiH u studenome.

Euroligaši Sesaru dostupni polovično

Dostupni bi tada trebali biti i hrvatski euroligaški igrači, ali samo za drugu utakmicu jer će u terminu dvoboja koji će se igrati u Hrvatskoj svi oni imati svoje euroligaške mečeve. A ovdje pričamo o krilu Mariju Hezonji (Real Madrid) i centrima Danku Brankoviću (Bayern) i Anti Žižiću (Virtus Bologna). Na tom popisu trebao je biti i povratnik iz NBA lige, krilni centar Luka Šamanić, no zbog manjih zdravstvenih problema njegov je ugovor s Fenerom raskinut, ali je turski klub zadržao pravo prvokupa pa je za očekivati Lukin skori povratak na parket.

Dakako, među spomenutima najcjenjeniji u košarkaškoj Europi je Mario Hezonja, kojeg je portal Basketnews.com stavio na 11 mjesto najboljih euroligaških igrača. Letećeg Dubrovčanina, u sličnoj najavi, nije bilo među 30 euroligaških igrača, ali se nakon što je bio najbolji Realov strijelac u Euroligi pozicionirao ispred igrača poput Kostasa Sloukasa, Kevina Puntera, Tornikea Shengelie, Vincenta Poiriera, Jana Veselyja, Willa Clyburna, Furkana Korkmaza pa čak i povratnika iz NBA lige Evana Fourniera i Cedija Osmana.

GALERIJA Evo kako danas izgleda mjesto na kojem je smrtno stradao Dražen Petrović

A da ta procjena uvaženog košarkaškog portala (s litavskom novinarskom bazom) nije odokativna govori i činjenica da je ona rezultat ankete provedene između 39 glavnih menadžera, trenera, skauta i novinara. Jedan od njih, Maurizio Gherardini (glavni menadžer Fenerbahčea) ovako je prokomentirao karijeru Ante Žižića koji je prošle sezone u dresu Virtusa igrao prosječno samo 13 minuta i knjižio 3,5 koševa i 2,6 skokova.

– Sjajan momak, no otišao je u NBA ligu prerano i to je usporilo njegov razvoj u igrača kakav je mogao biti. Onda se vratio u Europu gdje su od njega očekivali puno više nego što je mogao dati i zato ga se gledalo kao djelomično razočaranje. Vjerujem da će ove sezone biti puno stalniji i učinkovitiji. Treba mu vremena. Na europskom tržištu on je i dalje dobar igrač. Možda u Euroligi neće biti startni centar, no treba mu vratiti samopouzdanje i dati vremena da sazre.

Nešto slično prošao je i Hezonja, koji je također u NBA otišao (pre)rano i koji se vratio u Europu, a evo ga sada među najboljim euroligaškim igračima, i to u klubu koji će i ove sezone pucati na trofej.

Danko Branković u takvoj momčadi nije, no Bayern će na domaćem terenu biti svima tvrda kost i utvrda koju će biti teško osvojiti. Tim više što će momčad, s klupe, voditi Gordon Herbert, stručnjak koji je s Njemačkom postao svjetski prvak.

S obzirom na sastave momčadi, za očekivati je da će ove sezone za uspon na najveći europski vrh najozbiljniji kandidati biti i oba grčka euroligaša – branitelj naslova Panathinaikos, jači za Browna i Osmana, i ojačani Olympiakos za Fourniera i Vezenkova. U njihovu nedavnom dvoboju u grčkom Superkupu tijesnu pobjedu, da tjesnija ne može biti (86:85), slavili su “crveni” iz Pireja, a nije nemoguće da se ova dva sastava nađu sučelice i u završnoj borbi utrke za euroligaški trofej.

Izazovna sezona za našeg trenera

Dakako, vrlo važnu ulogu igrat će i oba turska euroligaša. Od Eurolige, trećerangirani Fenerbahče odlučio je zatvoriti reket s Bobanom Marjanovićem (222 cm), a na visokim pozicijama pojačao se i Anadolu Efes, dovevši dugogodišnjeg NBA-ovca Nworu te preotevši Realu Poiriera. Bit će to sezona izazova za Tomislava Mijatovića, hrvatskog trenera na klupi Efesa, koji je svjestan da na papiru nema najjaču momčad, ali još ima Larkina koji predvodi vanjsku liniju koju još čine Beaubois, Bryant i Thompson.

S obzirom na svoje proračune od preko 20 milijuna eura i obnovu momčadi, oba srpska euroligaša mogla bi se boriti za doigravanje. Uostalom, to sugeriraju i prognoze Euroligina ekspertnog tima koji je potpuno obnovljeni Partizan stavio na 9., a Zvezdu na 12. mjesto po nominalnoj, igračkoj snazi.

Na samom dnu najjačeg klupskog natjecanja na Starom kontinentu očekuju se berlinska Alba te dva francuska kluba, Asvel i novopridošli član elitnog društva Paris Basketball.

VIDEO Pročitajte što regionalni mediji pišu o nevjerici u Maksimiru. Spominju da je Bjelici 'puknuo film'