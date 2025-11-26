Petkoviću na račun sjelo 500.000 eura, a onda je napravio nešto što je mnoge ostavilo u nevjerici

Povremeni hrvatski reprezentativac Bruno Petković posljednjih je dana u središtu pozornosti u Turskoj zbog neisplaćenih dugova od strane njegovog kluba Kocaelispora. Hrvatski napadač zatražio je od Turaka isplatu duga pod prijetnjom raskida ugovora, a sada je priča dobila novi zaokret.

Turski portal Fanatik piše kako je Kocaelispor isplatio Petkoviću 500.000 eura, što podrazumijeva 200.000 eura bonusa za potpis ugovora i još 300.000 eura zaostalih plaća. Sve se dogodilo u roku kojeg je tražio, deset dana ili prijava Fife i raskid suradnje s turskim prvoligašem.

Ono što je jako iznenadilo klub jest Petkovićev sljedeći potez, nekoliko sati nakon što mu je novac sjeo na račun, pojavio se u trening-centru Kocaelisporta te bez ikakvog oklijevanja odradio trening s momčadi. Prema pisanju turskih medija, bio je smiren, nasmijan i djelovao kao da se ništa nije dogodilo.

Iako je prvotno odbio nastupiti protiv Göztepea, klub mu je izdao službeno upozorenje, no neće biti suspendiran. Umjesto toga, bit će u kadru za sljedeću utakmicu, a očekuje se da će igrati od prve minute protiv Gençlerbirliğija koja je na rasporedu za dva dana.