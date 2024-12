Ovo su sastavi Hajduka i Dinama za veliki derbi. Bjelica ima puno problema s ozljedama

Nogometaši Dinama jučer su odradili trening u Maksimiru i potom se zaputili u Split gdje danas od 17.45 sati igraju derbi susret s Hajdukom. No tko će u plavom dresu u tom susretu i igrati, gotovo je nemoguće pogoditi s obzirom na to da su ozljede 'napale' plavu svlačionicu, i to igrače koji su dosad imali svoje stalno mjesto u udarnoj postavi. Za Brunu Petkovića se zna da ga zacijelo neće više biti u sastavu u ovoj kalendarskoj godini. Nepotrebno je igrao nedovoljno zaliječen pa sad i dalje pati zbog tog aduktora koji nije dobio dovoljno vremena za terapije. Mišić i Ademi bili su na tretmanu u Beogradu.

Upitan i Ristovski

– Vjerojatno nećemo imati na raspolaganju ni Mišića ni Ademija. Nevistić i Cordoba sigurno neće igrati, određenih problema ima i Ristovski, vidjet ćemo može li on nastupiti. Ni Bočkaj ne trenira posljednja tri, četiri dana, u HNL-u ima pravo nastupa, bio bi opcija, ali neće biti na raspolaganju – rekao je trener Dinama Nenad Bjelica i dodao:

– Nisam nikad prije bio u ovakvoj situaciji, s toliko ozljeda.

Uz ozlijeđene, u momčadi nema ni Samyja Mmaeea koji je izbačen iz kadra prve momčadi, no Bjelica kaže da to nije utjecalo na nju.

– Stanje u momčadi je odlično. Igrači su samo obaviješteni o izbacivanju Mmaeea iz momčadi, o tome više nismo razgovarali, fokusirani smo na sljedećeg suparnika, to nam je sad Hajduk. Sportski sektor kluba donio je odluku da će Mmaee biti izbačen, a mi to poštujemo.

Naravno da je Bjelica sudjelovao u donošenju takve odluke, uostalom, on ga je prvi maknuo iz kadra prije utakmice s Borussijom zbog neprimjerenog ponašanja. No Mmaee mu neće puno nedostajati, sad ima dovoljno stopera, a marokanskog igrača Bjelica ni dosad nije baš koristio. Puno više glavobolje ima kad je riječ o veznom redu, protiv Borussije priliku su dobili oni koji su dosad jako malo igrali, Rog, Stojković, Kačavenda i mladi Pavić. Vidjet ćemo kako će to sad posložiti Bjelica, vjerojatno je tu najsigurniji Marko Rog, jako blizu je i Pavić koji je zapravo jedina prava 'šestica', a nakon Borussije ovo bi mu bilo novo vatreno 'krštenje' u grotlu Poljuda, u derbiju koji je za plave izuzetno važan.

Sastav Hajduka:

Lučić - Hrgović, Uremović, Prpić, Melnjak - Rakitić, Krovinović - Pukštas, Kalik, Biuk - Livaja.

Sastav Dinama:

Zagorac - Ristovski, Theophile, Torrente, P. Gabriel - Rog, Pavić - Špikić, Baturina, Pjaca - Kulenović

– Veselimo se derbiju, utakmice protiv Hajduka uvijek su posebne, pa tako i ova. Nakon Borussije igrači koji su igrali imali su regeneraciju, ostali su trenirali, na jučerašnjem treningu radili smo nešto na taktici i odlučit ćemo se za prvih jedanaest. Dobra je atmosfera među nama, idemo u Split s pobjedničkim ambicijama, a hoćemo li igrati s manje ili više rizika, vidjet ćemo. I Hajduk ima svoje ambicije, vidjet ćemo koliko ćemo se uspjeti nametnuti, znam da imamo dovoljno kvalitete. Disciplina i agresija bit će važne, ali važna je i vjera da se možemo nametnuti u Splitu. Želimo se vratiti s tri boda – rekao je trener Dinama.

Hajduk u ovom trenutku ima četiri boda prednosti, no ni Splićani ne briljiraju u igri.

Rakitić im je donio kvalitetu

– Pratimo ih, pogledali smo ih i analizirali. Imaju svoj prepoznatljiv stil, s Rakitićem su dobili na kvaliteti i osobnosti koju on već samo svojom pojavom prenosi na druge igrače. Očekujem da će na Poljudu ići na pobjedu, ali i mi to želimo. Moguće je da će oni krenuti goropadno, vjerujem da ćemo znati odgovoriti na te napade.

Plavi optimizam mogu graditi i na Bjeličinim uspjesima protiv Hajduka, sa Splićanima ima gotovo nevjerojatan omjer dok je vodio Dinamo i Osijek. U 16 utakmica upisao je čak devet pobjeda, šest puta su derbiji završavali remijem, a izgubio je jedan jedini put, u kolovozu 2019. kad je bijele vodio Damir Burić.

– Najdraža utakmica protiv Hajduka moja je stota utakmica na klupi Dinama kad smo na Poljudu pobijedili s 2:0. Koju bih najradije zaboravio? Kad smo izgubili od Hajduka 0:1, Jradi nam je zabio gol, to mi je jedino negativno iskustvo protiv Hajduka – veli Bjelica.

Današnji veliki derbi sudit će Patrik Kolarić.

– Imam maksimalno povjerenje u naše suce. I ne znam tko sudi, ali tko god to bio, želim mu dobru utakmicu i da nakon toga ne bude nikakvih repova – rekao je Bjelica.