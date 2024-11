Igrao za Dinamo i Hajduk, a nećete vjerovati gdje danas radi: 'Bolje je bilo u Splitu nego Zagrebu'

Iako su Dinamo i Hajduk veliki rivali, nije baš rijedak slučaj bio da su igrači prelazili iz jednog u drugi klub, da su igrali za oba kluba. Jedan od njih je Renato Jurčec, nekoć vrsni napadač, rođen u Zaprešiću, dinamovac, koji nikad nije krio da mu je bilo bolje u Hajduku nego u Dinamu.

– Nema se tu što skrivati, iako sam dinamovac, bilo mi je bolje u Hajduku iz jednostavnog razloga što sam u Splitu igru, zabijao golove, a kad si sto posto "unutra", onda to dobiva prednost u odnosu na ono kad malo igraš, kad uglavnom ulaziš s klupe kao što je bilo u Dinamu – kaže nam Renato Jurčec koji posebno pamti jednu utakmicu u dresu Hajduka.

S Rakitićem puno dobili

– Riječ je o dva pogotka koja sam postigao u pobjedi od 3:0 nad Osijekom, s tom je pobjedom Hajduk osigurao naslov prvaka, bila su to vremena kad je Hajduk igrao u četvrtfinalu Lige prvaka s Ivanom Katalinićem na klupi i te 1994. godine Hajduk je ostvario nešto i u Hrvatskoj, u kratkom vremenu smo triput zaredom pobijedili Dinamo, jednom u prvenstvu i dvaput u kupu – prisjetio se Jurčec.

Pred nama je novi derbi u kojem Hajduk ulazi s prednosti, a Dinamo s imperativom s obzirom na to da već ima bodovni zaostatak.

– Sad je Dinamo došao u lošiju situaciju, a ima i dosta ozlijeđenih igrača. Hajduk je dobio ono što nije imao prošle sezone, dobio je ne samo na igračkoj kvaliteti već i ljudskoj, dobio je vođe na terenu u glavnim igračima. Livaja igra jako dobro, a Rakitić je donio novu dimenziju.

Očito je i Gattuso donio puno dobrih stvari u splitsku momčad.

– S njim su puno dobili, posložio je momčad, fizički izgledaju puno bolje prije. Jedino što mi se ne sviđa je što Pukštas i Sigurno manje igraju. Znamo da svaki naš klub živi od prodaje igrača, za njih je dvojicu bilo zanimanja i možda bi ih trebalo više forsirati kako bi klub na njima zaradio, a meni se sviđaju kao igrači, mislim da i po kvaliteti zaslužuju više igrati – kaže Jurčec.

U derbiju koji se igrao u Maksimiru Hajduk je slavio, a uoči tog susreta očekivala se egzekucija jer Splićani su bili u velikim turbulencijama, Dinamo je bio bez poraza, Hajduk je već prosuo nešto bodova, smijenjen je sportski direktor Nikola Kalinić, trener Gattuso nije bio blag prema predsjedniku kluba pa je uz veliku buru klub napustio Ivan Perišić. I suprotno od svih očekivanja, Hajduk je pogotkom Livaje slavio s 1:0 i nakon toga se vratio u život i sad drži vrh ljestvice.

Dinamo izgubio tri motora

– Znam da se tada nitko nije nadao pobjedi Splićana, ali tako vam je to u derbijima, igrači se posebno "napale", jedna momčad je iskoristi svoje prilike, a na kraju slavi onaj koji je napravio manje grešaka.

Sad je Dinamo u krizi, plavi ne igraju dobro, nisu im ni rezultati za poželjeti, možda sad plavi baš u Splitu mogu okrenuti sve u svoju korist.

– Nije nemoguće, čak bih rekao da sad prednost Hajduka "na papiru" nije kao što je bila prednost Dinama prije Maksimira, meni je to u nedjelju negdje oko 55:45 na strani Hajduka. Doduše, dosta ovisi o tome hoće li se nakon ozljeda "zakrpati" Mišić i Ademi.

Ozljede su ozbiljno napale plave, duže neće biti ni Sučića ni Petkovića.

– Dinamo je izgubio tri motora svoje momčadi, Mišić i Ademi su bili konstante, a Sučić im se priključio, dečko je došao iz Zrinjskog i ubrzo postao naš reprezentativac. Oni jako nedostaju Dinamu bez obzira na tu širinu kadra koju Dinamo ima. Alim ima širinu na krilima, ali zadnjih veznih nema, nekad sam kao Ademijeva nasljednika tu vidio Šunjića, ali on je bio otišao.

Fali plavima i napadač, nakon ozljede Petkovića sve je palo na Kulenovićeva leđa, a on ne može igrati u svim utakmicama na visokoj razini s obzirom na gust i težak raspored.

– Sad kad nema Petkovića vidi se da im nedostaje središnji napadač. Kulenović je igrao odlično, zabio važne golove i donio plavima lijepu zaradu, ali on je još relativno mlad, morao je pasti u formi, ali u ovakvoj utakmici kakva je nedjelju može se vratiti na najbolji način, izgarati kao što on to zna na terenu – kaže nam Jurčec.

Pobijedi li u nedjelju, Hajduk bi otišao na velikih sedam bodova razlike, bilo bi to jako opasno za Dinamo.

– Ma, kako god završi utakmica u nedjelju, ništa neće biti gotovo. Nemojmo zaboraviti da Dinamo remeti igranje u Ligi prvaka bez obzira na širinu kadra. Sad se pokazuje da ta širina možda i nije tako kvalitetna kako se mislilo, vidimo da na pravi način ne mogu izgurati utakmice u domaćem prvenstvu, da im je previše tih utakmica u razmaku od svaka tri-četiri dana. No, prisjetimo se prošle sezone, isto se Dinamo mučio u HNL-u, pa kad je završio s europskim utakmicama, projurio je prvenstvom i na kraju ga suvereno osvojio, tko kaže da i sad neće jurnuti na proljeće – zaključio je Renato Jurčec koji radi u Savskom Marofu u tvrtki Pfizer, ali taj nekadašnji napadač nije otišao iz nogometa, trenira Rudar iz Dubrave Zabočke u četvrtoj ligi, što mu uz stalni posao odgovara.